El secreto para tus uñas, piel y cabello está en esta receta

Bebe esto. El ingrediente que frena el paso del tiempo. La belleza de tus uñas, piel y cabello cambia con esta receta.

Esta receta ancestral es la nueva obsesión de celebridades, que lo promocionan como un super alimento. Si bien la ciencia mantiene cautela, su arraigo se encuentra en la prehistoria y la medicina tradicional china. Se trata de un alimento consumido durante generaciones por sus efectos sobre la piel, uñas y cabello.

Esta receta es milenaria Para elaborar esta bebida se requieren horas de cocción lenta, entre 12 y 24, a veces más. Se hierven huesos, cartílagos, tendones y tejidos conectivos en agua. Este prolongado proceso facilita que aminoácidos y minerales valiosos pasen a la mezcla.

El caldo de huesos es rico en colágeno. Foto: Archivo
Gran parte de su fama actual se debe a su contenido de colágeno. Se ha demostrado que esta proteína natural favorece la elasticidad y la hidratación de la piel. Su consumo regular ayuda a atenuar la apariencia de las arrugas finas y le da un aspecto más firme. Esto lo ha posicionado como un secreto de belleza.

Investigaciones sugieren que el colágeno hidrolizado ayuda a articulaciones. Esta forma asimilable se encuentra en suplementos y parece aliviar la rigidez y el dolor articular. Es un apoyo valioso para quienes experimentan osteoartritis u otras molestias relacionadas con el movimiento. El caldo es una manera natural de obtenerlo.