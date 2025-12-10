Presenta:

El secreto para tus uñas, piel y cabello está en esta receta

Bebe esto. El ingrediente que frena el paso del tiempo. La belleza de tus uñas, piel y cabello cambia con esta receta.

Julián Martínez

Esta receta no debe faltar en tu dieta. Foto: Archivo

Esta receta no debe faltar en tu dieta. Foto: Archivo

Esta receta ancestral es la nueva obsesión de celebridades, que lo promocionan como un super alimento. Si bien la ciencia mantiene cautela, su arraigo se encuentra en la prehistoria y la medicina tradicional china. Se trata de un alimento consumido durante generaciones por sus efectos sobre la piel, uñas y cabello.

Esta receta es milenaria

Para elaborar esta bebida se requieren horas de cocción lenta, entre 12 y 24, a veces más. Se hierven huesos, cartílagos, tendones y tejidos conectivos en agua. Este prolongado proceso facilita que aminoácidos y minerales valiosos pasen a la mezcla.

El caldo de huesos es rico en colágeno. Foto: Archivo
Gran parte de su fama actual se debe a su contenido de colágeno. Se ha demostrado que esta proteína natural favorece la elasticidad y la hidratación de la piel. Su consumo regular ayuda a atenuar la apariencia de las arrugas finas y le da un aspecto más firme. Esto lo ha posicionado como un secreto de belleza.

Investigaciones sugieren que el colágeno hidrolizado ayuda a articulaciones. Esta forma asimilable se encuentra en suplementos y parece aliviar la rigidez y el dolor articular. Es un apoyo valioso para quienes experimentan osteoartritis u otras molestias relacionadas con el movimiento. El caldo es una manera natural de obtenerlo.

El colágeno es el pilar de la salud de las uñas y el pelo. Su presencia en el caldo otorga los componentes necesarios para su fortalecimiento y crecimiento. Personas que lo consumen notan una mejora en la resistencia de las uñas frágiles y el brillo de la cabellera. Es nutrición que se refleja por fuera.

