Tentación saludable: receta de rollitos de berenjenas con queso crema súper fácil
Una receta fresca y liviana: rollitos de berenjenas tiernas con queso crema, ideales para picadas o mesas frías y listos en pocos minutos.
Si buscás una receta fresca, liviana y súper rendidora, estos rollitos de berenjenas con queso crema son ideales para una picada, una mesa fría o como entrada ligera. Se preparan en un toque, llevan pocos ingredientes y quedan buenísimos. Además, son perfectos para quienes quieren algo sabroso sin complicarse demasiado en la cocina.
Rinde: 12 a 14 rollitos, según tamaño.
Ingredientes para unos rollitos perfectos
2 berenjenas grandes.
200 g de queso crema.
1 cucharada de jugo de limón.
1 cucharada de aceite de oliva.
1 diente de ajo picado (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Orégano o perejil picado a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá las berenjenas y cortalas en láminas finas a lo largo.
2. Calentá una plancha o sartén y cociná las láminas con un chorrito de oliva, 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén tiernas y doraditas. Reservá para que se enfríen.
3. En un bowl, mezclá el queso crema con el jugo de limón, el ajo picado (si te gusta), sal, pimienta y un toque de orégano o perejil.
4. Colocá una cucharadita del relleno sobre cada lámina de berenjena y enrollá con cuidado.
5. Acomodá los rollitos en una fuente y rociá con un hilo de aceite de oliva para darles brillo.
6. Llevá a la heladera 20 minutos para que se asienten y queden bien firmes al servir.
La berenjena absorbe muy poco aceite si se cocina a fuego fuerte y vuelta y vuelta, lo que la hace ideal para platos livianos. Para conservar los rollitos, guardalos en un tupper hermético en la heladera hasta 48 horas. ¡Y a disfrutar!.