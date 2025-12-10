Presenta:

Tentación saludable: receta de rollitos de berenjenas con queso crema súper fácil

Una receta fresca y liviana: rollitos de berenjenas tiernas con queso crema, ideales para picadas o mesas frías y listos en pocos minutos.

Candela Spann

¡Sabor inesperado! receta de rollitos de berenjenas con queso crema.

Shutterstock

Si buscás una receta fresca, liviana y súper rendidora, estos rollitos de berenjenas con queso crema son ideales para una picada, una mesa fría o como entrada ligera. Se preparan en un toque, llevan pocos ingredientes y quedan buenísimos. Además, son perfectos para quienes quieren algo sabroso sin complicarse demasiado en la cocina.

Rinde: 12 a 14 rollitos, según tamaño.

Ingredientes para unos rollitos perfectos

  • 2 berenjenas grandes.

  • 200 g de queso crema.

  • 1 cucharada de jugo de limón.

  • 1 cucharada de aceite de oliva.

  • 1 diente de ajo picado (opcional).

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Orégano o perejil picado a gusto.

Estos rollitos pasarán a ser tus favoritos
Esta receta se adapta fácil sumando hierbas frescas, frutos secos o incluso un toque picante.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá las berenjenas y cortalas en láminas finas a lo largo.

2. Calentá una plancha o sartén y cociná las láminas con un chorrito de oliva, 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén tiernas y doraditas. Reservá para que se enfríen.

3. En un bowl, mezclá el queso crema con el jugo de limón, el ajo picado (si te gusta), sal, pimienta y un toque de orégano o perejil.

4. Colocá una cucharadita del relleno sobre cada lámina de berenjena y enrollá con cuidado.

5. Acomodá los rollitos en una fuente y rociá con un hilo de aceite de oliva para darles brillo.

6. Llevá a la heladera 20 minutos para que se asienten y queden bien firmes al servir.

Una opción saludable para incluír a tus entradas o picadas
Esta receta aprovecha que la berenjena se vuelve más flexible al grillarla, ideal para armar rollitos.

La berenjena absorbe muy poco aceite si se cocina a fuego fuerte y vuelta y vuelta, lo que la hace ideal para platos livianos. Para conservar los rollitos, guardalos en un tupper hermético en la heladera hasta 48 horas. ¡Y a disfrutar!.

