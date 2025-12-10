Tentación saludable: receta de rollitos de berenjenas con queso crema súper fácil

Si buscás una receta fresca, liviana y súper rendidora, estos rollitos de berenjenas con queso crema son ideales para una picada , una mesa fría o como entrada ligera. Se preparan en un toque, llevan pocos ingredientes y quedan buenísimos. Además, son perfectos para quienes quieren algo sabroso sin complicarse demasiado en la cocina.

1. Lavá las berenjenas y cortalas en láminas finas a lo largo.

Esta receta se adapta fácil sumando hierbas frescas, frutos secos o incluso un toque picante.

Estos rollitos pasarán a ser tus favoritos

2. Calentá una plancha o sartén y cociná las láminas con un chorrito de oliva , 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén tiernas y doraditas. Reservá para que se enfríen.

3. En un bowl, mezclá el queso crema con el jugo de limón , el ajo picado (si te gusta), sal , pimienta y un toque de orégano o perejil .

4. Colocá una cucharadita del relleno sobre cada lámina de berenjena y enrollá con cuidado.

5. Acomodá los rollitos en una fuente y rociá con un hilo de aceite de oliva para darles brillo.

6. Llevá a la heladera 20 minutos para que se asienten y queden bien firmes al servir.

Una opción saludable para incluír a tus entradas o picadas Esta receta aprovecha que la berenjena se vuelve más flexible al grillarla, ideal para armar rollitos. Shutterstock

La berenjena absorbe muy poco aceite si se cocina a fuego fuerte y vuelta y vuelta, lo que la hace ideal para platos livianos. Para conservar los rollitos, guardalos en un tupper hermético en la heladera hasta 48 horas. ¡Y a disfrutar!.