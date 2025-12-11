El mejor champurrado casero: receta rápida, sencilla con sabor mexicano

Esta receta de champurrado presenta una bebida tradicional mexicana ideal para días fríos. Espesa, reconfortante y llena de sabor, combina chocolate , maíz y especias para crear una textura única. Con ingredientes simples y un proceso sencillo, esta receta se convierte en la opción perfecta para acompañar desayunos, meriendas o celebraciones especiales.

Muchas familias mexicanas pasan su receta de champurrado de generación en generación, conservando técnicas y proporciones tradicionales.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En una olla grande, calienta el agua con la canela y el piloncillo hasta que se disuelva por completo.

2- Agrega el chocolate mexicano y remueve hasta que se derrita.

3- En un recipiente aparte, diluye la masa o harina de maíz en la leche fría para evitar grumos.

4- Incorpora esta mezcla a la olla poco a poco, revolviendo constantemente.

5- Cocina a fuego medio, moviendo con un batidor o molinillo para obtener una textura homogénea.

6- Una vez que hierva, reduce el fuego y deja espesar durante 10 minutos sin dejar de mezclar.

7- Ajusta el dulzor si es necesario y añade una pizca de sal.

8- Retira la canela y sirve bien caliente.

La receta de champurrado combina ingredientes prehispánicos como el maíz con el chocolate traído desde Europa, creando un símbolo cultural único.

De la cocina a la mesa

El champurrado es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente en épocas festivas y mañanas frías. Su textura espesa y sabor profundo lo convierten en un acompañante ideal para tamales, pan dulce o meriendas familiares. Esta receta, además de ser accesible y económica, puede personalizarse agregando especias adicionales o sustituyendo parte del agua por más leche para un resultado aún más cremoso. Prepararlo es una experiencia que conecta con la tradición y el calor del hogar. Su aroma a chocolate y maíz recuerda celebraciones, mercados y momentos compartidos alrededor de la mesa. ¡A disfrutar!