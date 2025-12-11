El mejor champurrado casero: receta rápida, sencilla con sabor mexicano
Prepara esta receta paso a paso de champurrado, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de champurrado presenta una bebida tradicional mexicana ideal para días fríos. Espesa, reconfortante y llena de sabor, combina chocolate, maíz y especias para crear una textura única. Con ingredientes simples y un proceso sencillo, esta receta se convierte en la opción perfecta para acompañar desayunos, meriendas o celebraciones especiales.
Ingredientes para un champurrado perfecto
Rinde 6 porciones.
- Masa de maíz o harina de maíz nixtamalizada: ½ taza.
- Chocolate mexicano en tablillas: 2 piezas (170 g en total).
- Piloncillo o azúcar morena: ½ taza.
- Leche: 3 tazas.
- Agua: 3 tazas.
- Canela en raja: 1 pieza.
- Clavo de olor: 1 unidad (opcional).
- Sal: 1 pizca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- En una olla grande, calienta el agua con la canela y el piloncillo hasta que se disuelva por completo.
2- Agrega el chocolate mexicano y remueve hasta que se derrita.
3- En un recipiente aparte, diluye la masa o harina de maíz en la leche fría para evitar grumos.
4- Incorpora esta mezcla a la olla poco a poco, revolviendo constantemente.
5- Cocina a fuego medio, moviendo con un batidor o molinillo para obtener una textura homogénea.
6- Una vez que hierva, reduce el fuego y deja espesar durante 10 minutos sin dejar de mezclar.
7- Ajusta el dulzor si es necesario y añade una pizca de sal.
8- Retira la canela y sirve bien caliente.
De la cocina a la mesa
El champurrado es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente en épocas festivas y mañanas frías. Su textura espesa y sabor profundo lo convierten en un acompañante ideal para tamales, pan dulce o meriendas familiares. Esta receta, además de ser accesible y económica, puede personalizarse agregando especias adicionales o sustituyendo parte del agua por más leche para un resultado aún más cremoso. Prepararlo es una experiencia que conecta con la tradición y el calor del hogar. Su aroma a chocolate y maíz recuerda celebraciones, mercados y momentos compartidos alrededor de la mesa. ¡A disfrutar!