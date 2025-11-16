Presenta:

¡No vas a creer esta receta de dulce de leche casero! súper cremosa, fácil y sin complicaciones

Un clásico argentino que nunca falla: esta receta de dulce de leche casero te va a devolver el sabor de las meriendas en casa de la abuela.

Candela Spann

Asombrosa receta de dulce de leche casero en olla común o a presión, vos elegís.

Shutterstock

Pocas cosas despiertan tanta nostalgia como una buena cucharada de dulce de leche casero. Esa mezcla cremosa, con aroma a leche calentita y vainilla, nos hace viajar directo a la cocina de nuestras abuelas. Con esta receta disfrutá un verdadero clásico argentino.

Rinde: 750 g de dulce de leche

Ingredientes para un dulce de leche perfecto

  • 1 litro de leche entera.

  • 300 g de azúcar.

  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Es simplemente delicioso
No existe una receta única: en Argentina, Uruguay y otros países, cada casa tiene su versión con diferentes proporciones, bicarbonato o vainilla.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En una olla grande, colocá la leche, el azúcar y la vainilla. Revolvé para integrar bien.

2. Llevá la mezcla a fuego medio y sumá el bicarbonato, que va a ayudar a lograr ese color ámbar típico.

3. Cociná revolviendo cada tanto al principio y luego con más frecuencia a medida que espesa, para que no se pegue ni se queme.

4. El proceso dura entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo de la olla y del fuego.

5. Cuando notes una textura espesa y brillante, hacé la prueba del plato frío: si no se corre, está listo.

6. Dejá enfriar y pasá a un frasco limpio.

Probá esta receta
La receta cambia de color según la olla: en recipientes de hierro o cobre suele lograr un tono más oscuro y sabor más intenso.

Guardálo en frasco hermético en la heladera hasta 15 días. El dulce de leche nació por accidente en Argentina, cuando un cocinero olvidó leche con azúcar al fuego… ¡y así nació nuestro orgullo nacional!.

