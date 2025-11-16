Irresistible receta de budín de pan con dulce de leche para aprovechar pan duro

El budín de pan es uno de esos postres que nos transportan a la cocina de la abuela, donde nada se desperdicia y todo se transforma en algo rico. Esta receta con dulce de leche queda súper húmeda, con aroma a vainilla y un caramelo que lo vuelve irresistible.

1. Derretí los 100 g de azúcar en una budinera a fuego bajo hasta lograr un caramelo dorado. Girá el molde para cubrir la base y los costados. Reservá.

Aunque nació como postre humilde de hogar, hoy aparece en cartas de restaurantes porteños con versiones premium: con croissants, brioche, frutos secos o whisky.

2. Cortá el pan en trozos y colocálo en un bowl. Calentá la leche con el azúcar y la vainilla . Volcala sobre el pan y dejá que se ablande.

3. Cuando esté templado, agregá los huevos y el dulce de leche . Pisá o procesá hasta lograr una mezcla uniforme.

4. Verté en la budinera y cociná a baño María en horno medio (170°/180°C) durante 60 a 75 minutos, hasta que al pinchar salga limpio.

5. Dejá enfriar por completo antes de desmoldar para que no se rompa.

Una porción de placer Además del clásico dulce de leche, en regiones del norte se acompaña con vino Mistela, y en Cuyo con crema batida o miel de caña. Shutterstock

Guardálo en heladera, bien tapado, hasta 4 días. También puede freezarse por 1 mes. El budín de pan fue uno de los postres más servidos en las fondas y bodegones porteños desde principios del siglo XX por su bajo costo y gran rendimiento. ¡Y a disfrutar!.