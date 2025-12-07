Presenta:

Delirio chocolatoso: receta de volcán de chocolate rápido

La receta perfecta para golosos, con un centro cremoso que se derrite apenas lo abrís. Volcán de chocolate un clásico francés adaptado a la cocina casera.

Candela Spann

Postre explosivo: receta de volcán de chocolate en pocos pasos.

Si buscás una receta bien tentadora y de esas que siempre sorprenden, este volcán de chocolate es un golazo. Es fácil, rápido y queda con ese centro fundido que hace que todos quieran repetir. Ideal para cuando querés lucirte sin complicarte demasiado. Probalo y vas a ver cómo se convierte en tu postre favorito para cualquier ocasión especial.

Rinde: 4 volcanes individuales

Ingredientes para un volcán de chocolate perfecto

  • 150 g de chocolate semiamargo.
  • 100 g de manteca.
  • 2 huevos.
  • 2 yemas.
  • 70 g de azúcar.
  • 40 g de harina 0000.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Manteca y cacao para los moldes.
Lo podés acompañar con frutas que es una deliciosa combinación
Nombre oficial: en alta pastelería se lo conoce como fondant au chocolat o moelleux.

Paso a paso ¡muy fáci!

1. Derretí el chocolate con la manteca a baño María o en el microondas en intervalos cortos. Mezclá hasta que quede liso.

2. En otro bowl, batí los huevos, las yemas y el azúcar hasta que la mezcla se vea más clara y espesa.

3. Sumá la vainilla y el chocolate derretido, mezclando con movimientos envolventes.

4. Agregá la harina tamizada y uní hasta obtener una preparación homogénea, sin batir de más.

5. Enmantecá los moldes y espolvorealos con cacao.

6. Repartí la mezcla y llevá a la heladera 20–30 minutos para que el centro quede más fundente.

7. Horneá en horno fuerte (220 °C) entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes estén firmes pero el centro aún se note blando.

8. Desmoldá con cuidado y serví enseguida, idealmente con helado.

El placer es abrirlo y que caiga todo el chocote
No lleva relleno: el “lava” no es una salsa agregada, sino la propia masa que queda semicruda.

El volcán nació por accidente cuando un chef francés se pasó de cocción con un bizcochuelo y el centro quedó líquido… ¡y gustó más así! Si te sobran, guardalos crudos en la heladera hasta 24 horas o congelalos; cocinalos directamente sin descongelar, sumando 1–2 minutos más de horno. ¡Y a disfrutar!.

