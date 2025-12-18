Demolerán parte de un edificio histórico en la calle San Martín de la Ciudad de Mendoza

Los trabajos se realizarán en el edificio histórico de la Comisaría 2ª de Ciudad ubicada en la calle San Martín entre Fragata Moyano y Serú.

El edificio existente en la fracción A (con frente a calle San Martín), que históricamente albergó dependencias policiales, será intervenido exclusivamente para reforzar su estructura, debido a su alto deterioro y peligro para los peatones, pero no será demolido.

Las intervenciones en la fracción A serán revisadas y estudiadas por el ente de Patrimonio para su aprobación, asegurando la preservación de su valor histórico.

La demolición de parte del edificio y posterior obra tiene como objetivo dotar a la dependencia policial de espacios óptimos, buscando respetar al mismo tiempo el valor patrimonial del predio ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Así están parte de las instalaciones del edificio histórico.

La iniciativa responde a la urgente necesidad de dotar a la Comisaría 2ª de un edificio funcional. El proyecto contempla una gestión cuidadosa del entorno, ya que el predio incluye estructuras con carácter patrimonial para Mendoza.

El acceso principal al edificio se plantea desde la calle Junín, donde un hall comunicará todas las áreas administrativas. El presupuesto oficial es de más de $1.220 millones.

La nueva sede se ubicará en la fracción B del predio, con frente a calle Junín. El objetivo es contar con espacios funcionales y modernos en una superficie total a construir de 598,50 metros cuadrados, que se desarrollarán en planta baja y planta alta.

render comisaria El frente del nuevo edificio por calle Junín. Gobierno de Mendoza

La nueva sede policial

Los nuevos espacios incluirán áreas esenciales como la guardia, diversas oficinas administrativas, un área de servicios, un sector de calabozos y una Oficina Fiscal.

El diseño arquitectónico adoptó un sistema de construcción tradicional con mampostería, cubiertas livianas y losas de hormigón armado, garantizando durabilidad y seguridad.

