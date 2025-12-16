Fuerte explosión en Belgrano: grandes destrozos en un edificio y operativo de emergencia

El estallido provocó importantes daños en el hall de entrada y la vereda. Metrogas intervino para determinar el origen del incidente, que podría haber sido una fuga de gas.

Un hecho sorprendente ocurrió este martes en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se reportara una fuerte explosión en la entrada de un edificio ubicado en el barrio de Belgrano, sobre la calle Mendoza al 2600. En el lugar debió desplegarse una dotación de Bomberos, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad y del SAME.

En este operativo en conjunto, las autoridades pudieron confirmar que no hubo heridos de gravedad, tras una fuerte explosión que generó grandes destrozos en el hall de la entrada y en la vereda.

Además, en este operativo también trabajó personal de la empresa Metrogas para intentar definir cuál fue la razón que causó una explosión de esa magnitud.

La investigación tras la fuerte explosión en un edificio de Belgrano Luego de confirmar que no hubo heridos de gravedad, las autoridades tomaron la decisión de delimitar un perímetro para continuar investigando y controlando el suministro de gas.