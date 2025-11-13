Impactante: así quedó el edificio tras el terrible incendio en Caballito

El miércoles por la tarde, un incendio de gran magnitud se produjo en el barrio porteño de Caballito luego de la explosión de un caño de gas en la vía pública. El siniestro dejó un saldo de dos personas heridas, nueve evacuados y varios daños materiales sobre el cruce de las calles Riglos y Formosa.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde mientras la empresa Edesur realizaba trabajos en el lugar por una emergencia eléctrica. Durante esas tareas se produjo la rotura de un caño perteneciente a la red de Metrogas, lo que derivó en una fuga significativa de gas que se propagó rápidamente, generando llamas que alcanzaron los 12 metros de altura.

El incendio fue reportado a los servicios de emergencia, y personal de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se trasladó hasta el lugar para controlar el foco ígneo. Según el parte oficial, los efectivos desplegaron dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros para atacar el fuego, mientras el personal del SAME asistió a un hombre con quemaduras severas.

Además del herido con quemaduras, se registró una segunda persona lesionada y se procedió a evacuar a nueve residentes del área afectada. El operativo se extendió durante varias horas hasta que se logró controlar por completo el incendio.

El incendio también provocó daños materiales considerables. Dos motos y un automóvil que se encontraban en el interior del edificio resultaron completamente destruidos. A su vez, otros dos vehículos que estaban estacionados en la vía pública también sufrieron daños por el fuego.

En la zona también funcionaban al menos dos locales comerciales, una bicicletería y una peluquería, ambos destruidos como consecuencia directa del incendio. Las llamas impactaron de lleno en las fachadas de estos negocios, provocando pérdidas totales.

El comunicado del Gobierno de la Ciudad tras el incendio en Caballito

El miércoles por la noche, la Ciudad intimó a la concesionaria eléctrica Edesur S.A. y a la empresa Argencobra S.A. (contratista a cargo de la reparación de redes de gas) para que en un plazo no mayor a 24 horas “aporten información sobre las causas que originaron la emergencia eléctrica identificada con el ID 1500537366 y que motivó los trabajos de intervención en la red de gas en Riglos 340”.

Además, “deberán informar el estado actual de la situación y las causas que determinaron el escape de gas e incendio ocurrido esta tarde”, indicaron desde el Gobierno de la Ciudad.