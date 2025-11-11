El dramático giro por el incendio en la Cuarta Sección: intentaron matar a una mujer y fue rescatada entre las llamas

La víctima fue identificada como Yésica Vanina Espitanieli , de 36 años, quien sufrió quemaduras en miembros superiores e inferiores y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore , donde permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva con el 20 por ciento del cuerpo afectado por el fuego.

De acuerdo con la información del hecho que reveló MDZ , el incendio se desató pasadas las 16 en una vivienda ubicada en calle Salta al 2300 , cerca de la esquina con Ayacucho, que terminó con pérdidas totales y caída del techo . En tanto, Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Godoy Cruz , que trabajaron por más de una hora hasta controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento y escombramiento, rescataron del interior a la mujer que resultó con quemaduras en su cuerpo.

Al avanzar la investigación, la víctima relató que fue golpeada y encerrada en ese domicilio por un hombre, identificado como Roberto Baigorria Britos , quien habría iniciado el fuego de manera deliberada.

Además, Espitanieli aseguró que otras personas presentes , entre ellas Sandra Lorena Baigorria Britos , hermana del presunto autor del ataque, quienes no intervinieron para ayudarla y la dejaron atrapada entre las llamas.

Embed - Incendio intencional en la Cuarta Sección 2

La caída de los hermanos sospechados por el ataque

Frente a esa versión, personal de la Comisaría Cuarta aprehendió a los hermanos Baigorria Britos, quienes quedaron a disposición de la Justicia, que ahora los investiga por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, de los primeros peritajes por parte de los bomberos, se estableció que siniestro fue provocado de manera intencional, por lo que desde la Oficina Fiscal Capital se dispuso la colocación de una consigna policial en el nosocomio donde quedó internada la víctima, para custodiar su integridad física.

Asimismo, en la escena trabajaron peritos de la Policía Científica y detectives de la Unidad Investigativa Departamental (UID) para recolectar pruebas que permitan avanzar en la investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.