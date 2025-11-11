Fuerte incendio de una casa en plena Cuarta Sección: el impresionante video de las llamas

El incendio se produjo en una vivienda de calles Salta y Ayacucho, en el corazón de la Cuarta Sección. Bomberos lograron controlar las llamas.

El incendio que se desató en la esquina de Salta y Ayacucho, en la Cuarta Sección.

Un fuerte incendio afectó la tarde de este martes a una vivienda de la Cuarta Sección, en la Ciudad de Mendoza. El siniestro generó un amplio despliegue de bomberos y personal policial. En principio, no se registraron heridos y sólo hubo pérdidas materiales.

De acuerdo con la información policial, el incendio se produjo en una casa de familia ubicada en la intersección de calles Salta y Ayacucho y motivó la intervención de distintas dotaciones.

El video del incendio en Ciudad Embed - Incendio en la Cuarta Sección Dos movilidades de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y una del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, se hicieron presentes en el lugar. El personal realizó las tareas de control y abastecimiento de agua.