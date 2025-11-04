Cuánto cuestan los seguros de vivienda que exigen las inmobiliarias en Argentina

Durante el invierno de 2025, el consumo eléctrico en Argentina alcanzó niveles máximos, impulsado por el uso intensivo de estufas, caloventores y otros artefactos. Este aumento en el consumo generó mayor estrés en las instalaciones domésticas y, en consecuencia, un incremento en la cantidad de siniestros por incendios en viviendas .

De acuerdo con la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), cerca del 40% de los incendios en hogares están vinculados a fallas eléctricas, sobre todo en los meses de bajas temperaturas. Este escenario modificó la dinámica del mercado inmobiliario, donde se ha vuelto cada vez más frecuente la exigencia de contratar seguros contra incendios como parte de los requisitos para firmar un contrato de alquiler.

En muchas ciudades del país, las inmobiliarias solicitan a los inquilinos que incorporen un seguro de hogar que proteja tanto el inmueble como, de forma opcional, los bienes personales. Si bien no existe una normativa legal que obligue a contratar este tipo de cobertura, su uso se ha extendido como herramienta para resguardar a propietarios y generar conciencia preventiva en los usuarios.

Desde La Segunda Seguros explicaron que, en respuesta a este contexto, desarrollaron una cobertura específica que contempla incendios en edificios, explosiones, caídas de rayos y daños provocados por granizo. También incluye la protección de vidrios y ventanas. “Hemos notado un leve incremento en siniestros de incendios relacionados con artefactos eléctricos y estufas, especialmente en épocas invernales donde existe mayor exposición a riesgo por el uso”, indicó Javier Basualdo, responsable comercial de Producto Incendio y Riesgos Varios.

Además, la propuesta permite ampliar la cobertura hacia los bienes personales del inquilino, reforzando la seguridad integral del hogar. El producto está enfocado en un público joven, de entre 18 y 35 años, y ofrece beneficios de hasta un 50% de descuento, con la posibilidad de realizar todo el proceso de forma digital.

La gestión del seguro se puede realizar íntegramente a través de la App de La Segunda, que permite desde la contratación hasta la denuncia de un siniestro, sin necesidad de realizar trámites presenciales. El producto está disponible en La Segunda Online (www.lasegundaonline.com.ar), lo que facilita una contratación inmediata y segura, sin tecnicismos ni demoras.

Este tipo de seguro se diferencia del seguro de caución, que solo garantiza el cumplimiento del contrato de alquiler por parte del inquilino. En cambio, la cobertura contra incendio protege directamente la propiedad y, de forma opcional, su contenido. Además, integra servicios adicionales como asistencia inmediata, programas de recompensas y la posibilidad de gestionar las pólizas en línea, en línea con las tendencias de un mercado cada vez más digitalizado.

Cuánto cuesta un seguro de vivienda actualmente

El valor de una póliza mensual varía entre el 1,2% y el 2,3% del monto del alquiler, lo que representa un costo accesible en relación con los beneficios que ofrece, especialmente en contextos de alto riesgo eléctrico. La contratación de este seguro no solo beneficia al propietario al garantizar la protección del inmueble, sino que también brinda respaldo al inquilino ante daños a su patrimonio personal.

Desde La Segunda señalaron que su objetivo es fortalecer la cultura de la prevención y acompañar tanto a propietarios como a inquilinos. “En tiempos donde la electricidad se convierte en un recurso más demandado, contar con un seguro contra incendios se vuelve una herramienta esencial para resguardar la seguridad de las personas y el patrimonio de los hogares argentinos”, destacaron.