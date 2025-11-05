Combaten tres focos de incendio en el Lanín tras una fuerte tormenta eléctrica

Una intensa tormenta eléctrica que azotó el oeste neuquino este miércoles originó tres focos de incendio en el Parque Nacional Lanín.

Una tormenta eléctrica que azotó el oeste neuquino durante la tarde del miércoles originó tres focos de incendio en el Parque Nacional Lanín﻿.

Una intensa tormenta eléctrica que azotó el oeste neuquino durante la tarde del miércoles originó tres focos de incendio en el Parque Nacional Lanín, lo que activó un amplio operativo de emergencia. Las descargas eléctricas se registraron en la zona de Quillén-Cerro Ponom, un área de difícil acceso donde había alertas del SMN por lluvias fuertes, viento y actividad eléctrica.

En el lugar intervienen cuadrillas del área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Norte junto a la Jefatura y técnicos de la UGD Norte, además de guardaparques, equipos de comunicación, logística y prensa.

También se sumaron cuatro cuadrillas de ICE Lanín y dos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, que coordinan acciones para evitar la propagación de las llamas.

El incendio por una tormenta eléctrica Las autoridades permanecen en alerta debido a que persiste la actividad eléctrica en la región. La tormenta afectó principalmente el norte y centro de la provincia, con fuertes ráfagas y lluvias sobre el Alto Valle, Centenario, Plottier y la zona de Confluencia. Las precipitaciones más intensas se concentraron en Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Chos Malal.