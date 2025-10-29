Rescatan a una mujer que se lesionó la cadera en el Parque Nacional Lanín

La excursionista sufrió una lesión de cadera mientras caminaba por el Parque Nacional Lanín. Fue asistida en el lugar y derivada al hospital Carrillo.

Una excursionista que recorría los senderos del Parque Nacional Lanín terminó con un operativo de rescate que movilizó a personal especializado. La mujer que recorría la senda hacia el Mirador Bandurrias, en San Martín de los Andes, sufrió una lesión en la cadera y debió ser evacuada de urgencia.

Según informaron desde la administración del parque, seis integrantes del ICE SMAndes intervinieron en el procedimiento. Los rescatistas lograron inmovilizar a la paciente utilizando una camilla diseñada especialmente para traslados en terrenos de montaña, junto con un chaleco de extricación que permitió asegurarla hasta el arribo de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Tras recibir los primeros auxilios, la mujer fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde continúa bajo observación médica.

Recomendación del Parque Nacional Ante lo sucedido, las autoridades del Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de completar el registro de trekking único al menos 48 horas antes de iniciar cualquier recorrido. Además, sugirieron planificar las caminatas de acuerdo con la condición física de cada visitante y evitar hacerlo en solitario, a fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.