Incendio en la Bombonera tras el Superclásico: se prendieron fuego los papelitos de una popular

Luego del triunfo de Boca ante River, se registró un foco de incendio en la segunda bandeja sur de la Bombonera. Intervinieron los Bomberos y fue controlado.

Susto en la Bombonera tras el Superclásico. Los papelitos se prendieron fuego, pero los bomberos actuaron rápido y todo quedó bajo control.

Apenas unas horas después del Superclásico, la Bombonera fue escenario de un episodio que generó preocupación. Según informaron fuentes oficiales, se produjo un incendio en la segunda bandeja sur del estadio, donde se habían acumulado los papelitos arrojados por los hinchas durante la salida del equipo.

El hecho ocurrió en Brandsen al 800, y rápidamente se desplegó un operativo de los Bomberos de la Ciudad, quienes confirmaron que el fuego se desarrolló “sobre papeles en la segunda bandeja sur, en un proceso de aproximadamente 50 por 5 metros”.

Afortunadamente, el foco ígneo fue extinguido sin que se registraran heridos ni daños estructurales. Los bomberos continuaban realizando tareas de enfriamiento y control para evitar que el fuego se reavivara.

El episodio se produjo horas después de la victoria del Xeneize por 2-0 ante River, un resultado que desató la euforia de los hinchas. Las celebraciones dejaron toneladas de papelitos y serpentinas en las tribunas, y parte de ese material habría sido el origen del fuego.