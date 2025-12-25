Pirotecnia en Navidad: se registraron once heridos, pese a estar prohibida en Mendoza

El uso y la venta de pirotecnia está prohibida desde 2020 en Mendoza . Sin embargo, y a pesar de numerosos pedidos de quienes más lo sufren, la normativa parece no cumplirse. A la vista está: según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, al menos once personas resultaron lesionadas por el uso de pirotecnia durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

Las personas afectadas fueron atendidas en diferentes nosocomios de la provincia por quemaduras de manos, brazos y rostro, además de lesiones auditivas.

Lejos de detenerse, el uso de pirotecnia crece conforme al paso de los años. En 2024, la cantidad de heridos por pirotecnia se duplicó respecto a 2023. La Navidad pasada también se registraron once heridos, seis de ellos niños.

El llamado a la responsabilidad y a la toma de conciencia frente a los riesgos por parte del Gobierno de Mendoza, no es suficiente.

"Lo mal que la está pasando mi hijo"; "Más que el año pasado, lamentable. Impotencia"; "Una vez más Bauti bajo la mesa, no quiere salir"; "Todos los años lo mismo, tenemos derecho a festejar"; "La sociedad cero empatía"; "Ni la medicación funcionó, durmió muy poco"; "Una de mis perras se infarto".

Estos son algunos de los mensajes que circularon entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en grupos de familias que tienen hijos con discapacidad.

La pirotecnia puede derivar en crisis severas para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Foto: Archivo MDZ La pirotecnia puede derivar en crisis severas para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Foto: Archivo MDZ

En diálogo con MDZ, Flavia Lombardi, integrante de la Asociación Autismo Mendoza, contó que la mayoría de los hogares vivieron una noche compleja, y manifestó su malestar por la venta ilegal y el uso de pirotecnia en la provincia.

"Muchas chicos no se podía dormir porque eran explosiones, sirenas. Fue una noche caótica. Todos hemos denunciado venta ilegal, vendían de manera descarada y con carteles en algunos barrios", expresó.

Por su parte, Verónica Torres, otra mamá que integra Autismo Mendoza, expuso la falta de empatía que hay en la sociedad.

"Anoche notamos mucha pirotecnia y desde más temprano. Arrancaron a las 11 de la noche y era la una de la mañana y seguían tirando. Hasta las tres y media de la mañana escuchamos. Mi hijo que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) no había presentado antes molestias, pero anoche le hizo muy mal. Se angustió, lloró, se tapaba los oídos. Estaba muy mal. Se escuchaban una bombas de estruendo que eran terribles", dijo.

Y agregó: "No sé que va a pasar en Año Nuevo, pero temo que sea peor".

¿Controles por el uso de pirotecnia?

Ventas online, en ferias informales o hasta en los garajes de casas particulares. Comprar pirotecnia hoy parece ser una tarea sencilla, pese a ser una actividad prohibida. Las penas por incumplir la normativa están contempladas en el Código Contravencional y puede llegar a los 3.000.000 de pesos o hasta 90 días de arresto.

En la previa a Navidad, el Ministerio de Seguridad confirmó que son las comunas las encargadas de realizar los controles correspondientes, mientras ellos se ocupan de destruir la pirotecnia secuestrada. Sin embargo, desde las comunas advierten la necesidad de contar, en ocasiones, con la presencia policial.

El lunes por la tarde, un depósito y local ilegal de venta de pirotecnia y fuegos artificiales se incendió. Según los testigos se escuchó una explosión y una columna de humo comenzó a salir de la casa ubicada en la calle Newbery.

Por el incendio, una mujer de 45 años sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y falleció este martes en el hospital Lagomaggiore. Además, el personal de las ambulancias atendió a tres personas intoxicadas por inhalación de humo: un hombre de 35 años y dos hermanos de 12 y 8 años.

En este entonces, José Insegna Koltes, director de Inspección General y Fiscalización de Godoy Cruz, confirmaba a MDZ que estaban realizando controles de mañana y de tarde, pero aseguró que hasta aquel momento no habían logrado decomisar pirotecnia.

Por su parte, en el departamento de Guaymallén decomisaron 50 kilos de pirotecnia que se encontraban en 15 puestos de venta ilegal. En Ciudad, días atrás decomisaron cerca de dos mil artículos de venta y uso prohibido: cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos.

pirotecnia ciudad 1 En Ciudad decomisaron pirotecnia por una valor de 1.800.000 pesos. Ciudad de Mendoza

Sin embargo, el comercio online gana terreno en estas épocas. Desde los municipios advierten que esta es una de las modalidades más utilizadas para el circuito ilegal, lo que dificulta la situación. Pero, ¿son suficientes los controles? Todavía queda una oportunidad más - Años Nuevo - para probar que efectivamente rige la pirotecnia cero en Mendoza.