Pirotecnia prohibida: cómo actúan los municipios en la previa de las fiestas

Durante la tarde de este lunes se vivieron momentos de extrema tensión en Godoy Cruz por un incendio de grandes proporciones en un local donde se almacenaba y vendía pirotecnia . El hecho, que dejó varias personas heridas y daños materiales importantes, volvió a poner en el centro del debate la prohibición de los fuegos artificiales en Mendoza, especialmente en la previa de las fiestas.

Más allá de lo sucedido, el foco hoy está puesto en cómo actúan los municipios para prevenir este tipo de situaciones. En distintos departamentos se vienen reforzando los controles, los decomisos y las campañas de concientización para desalentar la venta y el uso de pirotecnia , una práctica que está prohibida en gran parte del territorio provincial.

En ese marco, desde las comunas remarcan que el objetivo principal es evitar accidentes, cuidar a las personas más vulnerables y reducir los riesgos que se incrementan en fechas sensibles como Navidad y Año Nuevo.

En Godoy Cruz rige desde 2017 la Ordenanza 6740, que prohíbe de manera total el depósito, la tenencia, la comercialización y el transporte de pirotecnia en todo el departamento. La normativa apunta a prevenir siniestros y a proteger a personas con autismo, adultos mayores, mascotas y al ambiente.

La única excepción contemplada es el uso de pirotecnia fría y sin sonido en espectáculos puntuales, siempre con autorización municipal previa. Ante incumplimientos, el municipio aplica sanciones y decomisos, y recuerda que las denuncias pueden realizarse a través del 0800-800-6864.

Desde la comuna insisten en que este tipo de controles no se intensifican solo en diciembre, sino que forman parte de una política sostenida, aunque en la previa de las fiestas se refuerzan los operativos.

Luján de Cuyo y la sanción a los infractores

Lujan

En Luján de Cuyo la venta y comercialización de pirotecnia también está prohibida desde 2017, mediante el decreto 2746. La medida abarca todo tipo de fuegos artificiales y establece multas económicas elevadas para quienes incumplan la norma.

Además del decomiso inmediato de la mercadería, la sanción se incrementa en caso de reincidencia y puede derivar en la clausura del comercio. La normativa también contempla excepciones muy puntuales, como el uso por parte del Estado en eventos oficiales y siempre bajo estrictos controles.

Desde el municipio lujanino remarcan que la prohibición no solo responde a los riesgos físicos, sino también al impacto que el ruido genera en personas con TEA, adultos mayores y animales.

Operativos en Ciudad y el problema de la venta online

En la Ciudad de Mendoza, las autoridades confirmaron que los operativos de decomiso están activos y que los municipios funcionan como entes de control de una prohibición que alcanza a toda la provincia. Solo este martes 23 de diciembre se secuestraron más de 60 kilos de pirotecnia en un operativo realizado en calle 9 de Julio.

Desde el municipio explicaron que los controles se realizan tanto en comercios como en la vía pública, aunque reconocen que uno de los mayores desafíos actuales es la venta online. Ese circuito, señalaron, no está departamentalizado y resulta más difícil de fiscalizar.

En esos casos, recomiendan realizar la denuncia a través del 911 para que pueda intervenir la Policía. A días de las fiestas, el mensaje de los municipios es claro: evitar la pirotecnia no es solo cumplir la ley, sino también prevenir tragedias que se pueden evitar.