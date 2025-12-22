Se incendió un local de venta de pirotecnia en Godoy Cruz: una mujer está grave

Una situación de extrema tensión se vivió esta tarde en el departamento de Godoy Cruz debido a un incendio de grandes proporciones. Alrededor de las 16:15, las autoridades recibieron alertas sobre el siniestro en un comercio dedicado a la venta de fuegos artificiales. El establecimiento afectado se encuentra ubicado sobre la calle Jorge Newbery al 645. Cuatro personas resultaron heridas en el siniestro.

El incendio se originó en el interior de una vivienda particular en el que funciona un depósito de venta de pirotecnia , que una persona utilizaba para la comercialización. Las llamas alcanzaron primero esta mercadería generando una intensa ráfaga de detonaciones y luego se amplificaron en grandes dimensiones, al punto que alcanzaron las casas en los terrenos aledaños.

A las 16.55 el personal de Bomberos logró rescatar a una mujer que se encontraba atrapada en el techo con quemaduras y desprendimiento de piel, en estado crítico con el 80% del cuerpo con quemaduras, por lo que fue trasladada por personal del SEC al Hospital Lagomaggiore con encapsulamiento; una persona adulta fue trasladada con intoxicación por inhalación de humo; y dos menores también sufrieron intoxicación por inhalación de humo y fueron trasladados al Hospital Notti.

Un bombero también resultó herido al sufrir una descarga eléctrica a través de la puerta, por lo que fue extraído para que lo asista personal del SEC.

Si bien se pudieron controlar las llamas, una vivienda de 9 ambientes sufrió pérdidas totales. En tanto hubo pérdidas parciales en una vivienda contigua.

Un incendio se desató en una vivienda

Incendio en Godoy Cruz

Un vecino que percibió la situación contó que primero se escucharon muchos ruidos de explosiones similares a las detonaciones de fuegos artificiales y luego la columna de humo. Varios llamados a la policía y a los cuerpos de bomberos dieron cuenta del hecho y según los testimonios acudieron al lugar rápidamente.

Otro testigo ratificó la misma versión: los estruendos y luego las llamas. La misma persona señaló que el principal afectado es un hombre con discapacidad, que se moviliza en silla de rueda, quien está encargado de la comercialización de estos productos.

Esa persona habría entrado en shock tras el episodio y solo habría repetido la frase "fue una chispa", como relatando el inicio de las llamas. Solo él y otra mujer habitarían en el lugar y no hay heridos graves tras el siniestro.

incendio godoy cruz 1 fuegos artificiales

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios para intentar sofocar las llamas, en colaboración con efectivos policiales y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los testigos señalaron que si bien las dotaciones de bomberos llegaron con velocidad, no así el personal del Servicio de Emergencias Coordinado, aunque eso no impidió que sean atendidas las personas afectadas, de manera exitosa.

El personal de seguridad presente confirmó que, hasta el momento, el fuego afectó de manera total o parcial a dos viviendas cercanas, que la situación fue crítica pero que las llamas fueron controladas.

Las imágenes del incendio

Incendio Godoy Cruz