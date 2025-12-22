El Ministerio Público Tutelar impulsa la campaña Mejor sin pirotecnia en la Ciudad

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la campaña “Mejor sin pirotecnia ” con el objetivo de promover festejos responsables durante Navidad y Año Nuevo . La iniciativa apunta a desalentar el uso de artefactos de estruendo y fuegos artificiales por los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la convivencia social.

Desde el organismo explicaron que el uso de pirotecnia puede generar consecuencias en personas con hipersensibilidad auditiva, recién nacidos, adultos mayores y usuarios de los servicios de salud mental. También se indicó que los estruendos afectan de manera directa a personas neurodivergentes, cuyos sistemas nerviosos procesan los estímulos sensoriales de forma diferente a lo considerado típico.

La campaña se difundirá hasta fin de año a través de las redes sociales institucionales y del sitio web oficial del Ministerio Público Tutelar . El mensaje central remarca que lo que para algunos representa una forma de celebración puede convertirse en un padecimiento para otros sectores de la población, además de generar efectos negativos en mascotas y en el entorno.

Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, no existe pirotecnia segura ni de bajo riesgo . Los registros médicos indican que al menos el 25% de las personas accidentadas son espectadoras y que niñas, niños y adolescentes representan cerca del 50% de las víctimas. El grupo etario más afectado es el de 10 a 15 años. También se documentaron lesiones oculares graves a distancias de hasta 30 metros del punto de explosión.

Las estadísticas señalan que alrededor del 40% de las lesiones se localizan en la cabeza, con compromiso ocular en entre el 15% y el 30% de los casos. Entre el 20% y el 40% afectan miembros superiores, manos y dedos. Los informes médicos destacan que los accidentes ocurren incluso bajo supervisión adulta y sin manipulación directa de los artefactos.

La asesora general tutelar, Carolina Stanley, señaló que las campañas de concientización impulsadas en años anteriores se vinculan con una disminución de personas heridas durante las fiestas. En ese marco, sostuvo que la propuesta actual busca reforzar una convivencia respetuosa y solidaria, basada en el cuidado de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Qué hacer en caso de accidentes con pirotecnia

El Ministerio Público Tutelar difundió además recomendaciones ante accidentes, entre ellas lavar la zona lesionada con agua fría, no aplicar cremas, cubrir el área afectada con telas limpias y concurrir de inmediato a un centro médico o comunicarse con el SAME. También se recordó que, ante incendios en la ropa, se deben sofocar las llamas sin correr.

Para la atención de emergencias, se informaron centros de referencia como el Hospital de Quemados, los hospitales oftalmológicos Lagleyze y Santa Lucía, y los hospitales pediátricos Garrahan, Gutiérrez y Pedro de Elizalde, además de los teléfonos 100, 103 y 107 disponibles en la Ciudad.