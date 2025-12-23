Incendio en Godoy Cruz: murió la mujer con el 80% del cuerpo quemado

Murió la mujer que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo ayer en el incendio del depósito clandestino de pirotecnia y fuegos artificiales de Godoy Cruz . Según fuentes oficiales se trata de Ángela Daniela Prado. Falleció a las 19 en el hospital Lagomaggiore.

Ángela Daniela Prado tenía 45 años y vivía en el barrio Parque Sur de Godoy Cruz. Según crónicas periodísticas, en mayo quedó aprehendida bajo arresto domiciliario en un megaoperativo de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía contra el Narcotráfico y Gendarmería.

Una hora después del incendio en Godoy Cruz, el personal de salud seguía atendiendo vecinos.

La casa de Prado fue uno de los siete objetivos que los uniformados allanaron en busca de pruebas para desbaratar una banda de venta de estupefacientes al menudeo. En el operativo detuvieron a tres hombres que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Ayer a las 16.15, un depósito y local ilegal de venta de pirotecnia y fuegos artificiales se incendió . Según los testigos se escuchó una explosión y una columna de humo comenzó a salir de la casa ubicada en la calle Newbery.

El dueño de la vivienda -identificado como Natalio Quiroga- quedó imputado. Además de la mujer que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, el personal de las ambulancias atendió a tres personas intoxicadas por inhalación de humo: un hombre de 35 años y dos hermanos de 12 y 8 años.

Cómo comenzó el fuego

Según el testimonio de un vecino, el dueño del depósito de pirotecnia y fuegos artificiales -que está en silla de ruedas porque tuvo un accidente hace un tiempo atrás- estaba en el patio de su casa con unos amigos del barrio.

Aparentemente, decidieron prender un petardo para probar el estruendo que hacía y una chispa llegó hasta el depósito. Toda la mercadería se prendió fuego y explotó. Los vecinos llamaron al 911 y los primeros en llegar fueron los bomberos que rescataron a las víctimas por los techos porque las llamas no permitieron ingresar a la vivienda.

“Sacaban a todos por los techos. Estaban todos tiznados. Una mujer estaba irreconocible”, dijo una de las personas que fue testigo del rescate.

Además, el hombre habló con el dueño del local que estaba en estado de shock y repetía: “Perdí todo, perdí todo. Fue una chispa”.