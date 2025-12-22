El actor quedó hospitalizado en una clínica de Nordelta luego del incendio en su casa.

Matías Alé se encuentra pasando un complicado momento luego de que se conoció la noticia del incendio que se produjo en su casa donde vive junto a Martina, su esposa. Carlos Monti reveló los detalles en su programa y en las últimas horas confirmaron que tuvo que ser internado de urgencia.

"Conato (inicio) de incendio en la casa de Matías Alé, estamos tratando de comunicarnos con Matías, quien iba a venir a nuestro programa", contó el conductor. Luego, agregó que personal de bomberos tuvo que llegar al lugar tras lo sucedido.

Juan Etchegoyen, periodista y panelista del programa de Monti, reveló más información en Mitre Live y confirmó que efectivamente Matías Alé tuvo que ser internado: "El incendio se provocó porque no se dio cuenta de que la hornalla eléctrica estaba encendida y apoyó una caja con mercadería con diferentes cosas navideñas".

Internaron de urgencia a Matías Alé tras el incendio Internaron de urgencia a Matías Alé tras el incendio en su vivienda: "Ardor en el pecho" "Fue internado en las últimas horas después del incendio en su casa. Obviamente que está asustado... Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente haya inhalado parte de ese humo", comentó el periodista en las redes sociales.