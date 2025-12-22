Otro incendio en un depósito de Once: ya son cuatro los atendidos por el SAME

Con una diferencia de cinco cuadras y tan solo unas horas, hay un nuevo incendio en Once. Cuatro personas ya fueron asistidas por el SAME.

Tras el incendio de un local de ropa en pleno Once, se incendia un depósito de indumentaria a cinco cuadras de distancia, donde el SAME volvió a acudir para asistir a los damnificados. Hasta el momento son cuatro las personas que se encuentran siendo atendidas.

Mirá el video del operativo por el nuevo incendio en Once Incendio en Once NA El incendio se registró en un depósito de indumentaria del barrio porteño de Balvanera y dejó como saldo cuatro personas asistidas por inhalación de humo. El episodio ocurrió sobre la calle Bartolomé Mitre al 2700 y fue controlado por Bomberos de la Ciudad, mientras personal del SAME brindó atención médica en el lugar sin necesidad de traslados hospitalarios.

El siniestro se produjo en un inmueble ubicado en Bartolomé Mitre 2787, entre Juan José Castelli y la avenida Pueyrredón, una zona de alta circulación peatonal y vehicular del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a la Agencia Noticias Argentinas, cuatro personas fueron atendidas por inhalación de humo como consecuencia del avance del fuego en el interior del depósito.