El posteo de Martina Vignolo, esposa de Matías Alé, tras el incendio en su casa

La joven llevó tranquilidad luego de que salió a la luz la internación de su marido.

Matías Alé pasó un complicado momento en la tarde del lunes debido a un incendio que se provocó en su casa que comparte con Martina Vignolo, su esposa. El periodista Carlos Monti fue el encargado de revelar la información en la TV Pública.

"Conato (inicio) de incendio en la casa de Matías Alé, estamos tratando de comunicarnos con Matías, quien iba a venir a nuestro programa", comenzó contando el periodista en su programa. Luego, agregó que "está interviniendo personal de bomberos y no hay que lamentar ninguna víctima".

Juan Etchegoyen, por su lado, comentó en Mitre Live que el querido artista se dirigió a una clínica de Nordelta para realizarse chequeos y allí quedó internado: "Fue internado en las últimas horas después del incendio en su casa. Obviamente que está asustado... Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente haya inhalado parte de ese humo".

Fuertes imágenes: Matías Alé confirmó que se incendió la cocina de su casa y causó preocupación Martina Vignolo decidió llevar tranquilidad con un posteo junto a Matías Alé y a su perrito, quien con los ladridos llamó la atención del hombre que estaba saliendo de ducharse: "Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación".