El comunicado y la decisión del restaurante Don Mario tras el incendio en el edificio

Un incendio se registró este sábado durante la madrugada en Guaymallén , en la sede del reconocido restaurante Don Mario , ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego. El siniestro fue contenido por distintas dotaciones de bomberos y las autoridades del local decidieron cerrar sus puertas solo durante el mediodía y abrirlas por la noche.

La noticia fue informada en un comunicado difundido este sábado, en el que expresaron que el fuego no afectó la estructura edilicia del local, que el incidente ya fue resuelto y que durante la noche de este sábado retomarán las actividades habituales, porque están "garantizadas" las condiciones de seguridad.

En el comunicado señalan que la dirección del restaurante "desea llevar tranquilidad" a los clientes y a la comunidad en general acerca de lo que calificaron un "incidente menor". "Queremos informar que el foco de incendio fue limitado a un sector específico del establecimiento y fue controlado rápidamente. Afortunadamente, los daños han sido menores y no se ha visto afectada la estructura edilicia del restaurante, lo que nos permite garantizar la total seguridad para nuestras operaciones", advirtieron.

En ese sentido, aprovecharon para agradecer a las personas que intervinieron en el operativo para el rescate del edificio. "Este desenlace positivo fue posible gracias a la rápida respuesta de quienes nos rodean. Por ello, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al vecino que dio el aviso temprano, demostrando un compromiso invaluable", aseguraron.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los Bomberos del Cuartel Central, a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y a los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz. Gracias por su entrega, su valentía y su compromiso incondicional con la comunidad", concluyeron.

El incendio en el restaurante Don Mario

El siniestro comenzó minutos antes de las 4.40, momento en el cual diversos llamados a la línea de emergencias alertaron sobre la presencia de "abundantes llamas" que asomaban desde el establecimiento gastronómico, según indicó el parte.

Los efectivos de la Comisaría 45° llegaron al sitio de forma inmediata y confirmaron que el foco presentaba su origen en el sector de la cocina. Las llamas comenzaron a propagarse hacia los ambientes contiguos del local, lo que exigió la intervención de varias dotaciones de bomberos para evitar una destrucción mayor.

En el lugar trabajaron de forma conjunta el Cuartel Central de Bomberos, junto a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Godoy Cruz. Los equipos de especialistas desplegaron las tareas necesarias para controlar la situación y finalmente sofocar el fuego y realizar los trabajos de enfriamiento.

El informe preliminar indicó que el sector de parrilla y las chimeneas sufrieron una afectación total, aunque los muros principales del comercio permanecieron en pie. Sin embargo, las autoridades del local trabajaron en el lugar por la mañana -al mediodía se mantuvo cerrado- y concluyeron en que están dadas las condiciones para prestar el servicio por la noche.