Video: así detuvieron al hermano de La Yaqui

En las últimas horas, la Policía de Mendoza concretó la detención de Luis Alfredo Vargas, hermano de Sandra Jaquelina Vargas Méndez, en el marco de un operativo conjunto con la Justicia Federal.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza concretó la detención de Luis Alfredo Vargas, hermano de Sandra Jaquelina Vargas Méndez, conocida como La Yaqui, una de las figuras más mencionadas en investigaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, a través de su cuenta de X, donde destacó el resultado del operativo.

Detención hermano de La Yaqui Según explicó Mercedes Rus, la captura se produjo en el marco de la misma investigación que viene desarrollándose desde hace meses contra la estructura criminal vinculada a La Yaqui. El procedimiento se realizó mediante un megaoperativo coordinado entre fuerzas provinciales y la Justicia Federal, lo que permitió avanzar sobre distintos integrantes del entramado delictivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2032619496947548664?s=20&partner=&hide_thread=false La captura se concretó en el marco de la misma investigación y del megaoperativo conjunto con la Justicia Federal que permitió desarticular parte de su estructura criminal y frenar los beneficios de ejecución de pena que estaba obteniendo. pic.twitter.com/hwbvhFd7AY — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) March 14, 2026 De acuerdo con la información difundida por la ministra, el procedimiento no solo permitió concretar la detención de Vargas, sino también frenar los beneficios de ejecución de pena que estaba obteniendo dentro de la causa. Este punto, subrayó Mercedes Rus, fue clave dentro de la estrategia judicial para evitar que continúen produciéndose ventajas procesales mientras la investigación sigue abierta.

La captura del hermano de La Yaqui representa, según el Gobierno provincial, un nuevo paso dentro del trabajo que busca desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico. La causa, que se encuentra bajo la órbita federal, apunta a desmantelar la red que operaba alrededor de la conocida líder criminal.