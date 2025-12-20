Se incendió el restaurante Don Mario en Guaymallén

Una dotación conjunta de tres cuarteles de bomberos trabajó durante la madrugada para sofocar las llamas que iniciaron en la cocina.

Un importante operativo tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Guaymallén, tras declararse un incendio en el reconocido restaurante Don Mario, ubicado en la calle 25 de mayo.

El siniestro comenzó minutos antes de las 4.40, momento en el cual diversos llamados a la línea de emergencias alertaron sobre la presencia de llamas de gran magnitud que asomaban desde el establecimiento gastronómico.

Los efectivos de la Comisaría 45° llegaron al sitio de forma inmediata y confirmaron que el foco presentaba su origen en el sector de la cocina. Debido a la intensidad del fuego, las llamas comenzaron a propagarse con rapidez hacia los ambientes contiguos del local, lo que exigió la intervención de varias dotaciones de bomberos para evitar una destrucción mayor en las propiedades vecinas.

En el lugar trabajaron de forma conjunta el Cuartel Central de Bomberos, junto a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Godoy Cruz. Los equipos de especialistas desplegaron las tareas necesarias para controlar la situación y finalmente sofocar el fuego tras varios minutos de labor intensa.

Las consecuencias y la intervención judicial Una vez concluidas las maniobras de enfriamiento sobre la estructura, el personal de bomberos realizó el peritaje inicial para determinar el alcance de las pérdidas. El informe preliminar indica que el sector de parrilla y las chimeneas sufrieron una afectación total por la acción del calor y las llamas, aunque los muros principales del comercio permanecieron en pie.