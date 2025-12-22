¡Escándalo! Afirman que Nicolás Payarola hacía brujería y revelaron tétricos detalles

Ángel de Brito compartió la información en sus redes sociales y puso al exabogado de Wanda Nara en medio de la polémica.

Nicolás Payarola se encuentra en estos momentos detenido luego de ser acusado por defraudaciones económicas contra diferentes figuras, como fue el caso de Gonzalo Montiel, jugador de la Selección. En medio de todo esto, revelaron detalles que tienen que ver con supuestas brujerías que realizaba el abogado.

Ángel de Brito, conductor de LAM y figura de América, publicó una contundente historia en su cuenta de Instagram informando sobre esta situación que salió a la luz hace pocas horas y que pone nuevamente al letrado en el foco de la polémica.

"Payarola tenía una bruja y hace maleficios con gallinas", comenzó escribiendo el comunicador en sus redes sociales. Luego, agregó que también hay "172 capturas con periodistas y tenía tres enemigos acérrimos".

La fuerte acusación que recae contra Nicolás Payarola mientra sigue detenido Captura de pantalla 2025-12-22 195501 Nicolás Payarola habría realizado brujería. Foto: Instagram / @angeldebritooki Ángel de Brito también reveló la estrategia que tenía Nicolás Payarola para tener una imagen positiva en los medios de comunicación ante el escándalo de las denuncias: "Payarola le pagaba a periodistas para que lo defiendan".