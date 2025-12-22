Matías Alé se encuentra pasando un momento complicado luego de que se conoció la noticia del incendio que surgió en la parte de la cocina de la casa. Fue Carlos Monti quien compartió las novedades en el programa Mediodía Bien Arriba y mostró imágenes exclusivas.

"Conato (inicio) de incendio en la casa de Matías Alé, estamos tratando de comunicarnos con Matías quien iba a venir a nuestro programa", comenzó contando el periodista en su programa. Luego, agregó que "está interviniendo personal de bomberos y no hay que lamentar ninguna víctima".

Se incendió la cocina de la casa de Matías Alé Fuertes imágenes: Matías Alé confirmó que se incendió la cocina de su casa y causó preocupación "Esto obligó a Matías a no venir al programa", expresó Carlos Monti. Desde la producción se contactaron con Alé quien les contó que "dejé una caja con pan dulce en una cocina eléctrica, salí de la ducha y el piso se llenó de humo. Marti (su mujer) no estaba".