Fernanda Iglesias reveló los resultados toxicológicos de Christian Petersen y hay conmoción: "Positivo de..."
Fernanda Iglesias, panelista de El Trece, sorprendió a todos al contar la información.
Días atrás salió a la luz que el chef Christian Petersen fue internado en terapia intensiva luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba escalando el volcán Lanín en la Patagonia. En medio de todo esto, la familia decidió guardar silencio y la periodista Fernanda Iglesias reveló una fuerte información.
En las últimas horas, la Asociación de Guías de Montaña lanzó un contundente comunicado donde expresaron que el cocinero tuvo una actitud prepotente con uno de los guías y es por eso que tomaron la decisión de que baje: "Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería".
Cuando se dio a conocer la información la semana pasada, una versión extraoficial dejaba en claro que los resultados toxicológicos habrían dado positivo. Finalmente, quien decidió confirmar estos rumores fue Fernanda Iglesias, panelista del programa Tarde o Temprano que se emite por El Trece y que tiene como conductora a María Belén Ludueña.
Fernanda Iglesias reveló los resultados toxicológicos de Christian Petersen
"Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y así lo llevan al hospital de Junín de los Andes y lo trasladan a San Martín de los Andes. Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD (metanfetaminas)", contó Fernanda Iglesias.
Luego, agregó: "Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir 'si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda, traten de no hacerlo'". También destacó que en este caso "claramente tuvieron que ver las sustancias, no es que él se quedó sin aire".