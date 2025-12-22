Miranda! se despidió de los escenarios y Ale Sergi confirmó los proyectos para el 2026: "Nos vamos con..."

La icónica banda de pop se tomará un "año sabático" y se dedicará de lleno a la música desde otros ámbitos. Sin embargo, otra versión afirma lo contrario.

El sábado 20 de diciembre en el estadio de Ferro, Miranda! puso freno de mano a su vertiginoso éxito y anunció un impasse que los mantendrá alejados de las tablas por un largo tiempo. Fue Ale Sergi quien confirmó lo que nadie quería escuchar: el 2026 será un año de silencio en vivo para la banda, con retorno recién estipulada para 2027.

Sin embargo, circula otra versión que afirma un motivo de "descanso" diferente. Según Ángel de Brito, la banda de pop estaría necesitando un respiro entre sus integrantes.

El supuesto motivo de la despedida Sobre el escenario, la explicación fue estrictamente artística y cargada de nostalgia. "Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días", explicó el cantante frente a una multitud conmovida.

Mientras Sergi recordaba los inicios del grupo, rememorando aquella tarde en que decidieron formar la banda con amigos sin imaginar que llenarían estadios, Juliana Gattas no pudo contener la emoción y rompió en llanto, creando una postal de despedida que pareció esconder algo más que simple cansancio laboral. "Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo", sentenció el líder del grupo, agradeciendo la permanencia en la cima durante tantos años.

Otra versión Sin embargo, apenas se apagaron las luces del estadio, comenzó a circular una versión mucho más áspera sobre los motivos de este parate. Fue Ángel de Brito, desde su ciclo Ángel responde en Bondi Live, quien le quitó el velo romántico al anuncio para hablar de una "separación confirmada hasta nuevo aviso". Según la información que maneja el periodista, la decisión de no tocar el próximo año no responde solo a la necesidad de grabar canciones nuevas, sino a una saturación en el vínculo personal entre los fundadores del grupo.