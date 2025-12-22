Evangelina Anderson prendió las redes con un video entrenando y los comentarios se salieron de control

La modelo de 42 años mostró su exuberante figura y una rutina de entrenamiento que dejó a las redes con sed. Los fanáticos no tardaron y realizar sus comentarios.

Evangelina Anderson es considerada una de las mujeres más bellas de Argentina. Con 42 años, entrena hasta los domingos y subió un fragmento de su fuerte entrenamiento en redes. La morocha sorprendió al hacer sparring y los comentarios no tardaron en llegar.

Con una característica música de carnaval de fondo, Anderson se movió al ritmo de la misma y al finalizar la grabación, no dudó en mostrar su talento como bailarina. El video tomó repercusión en muy poco tiempo y los fanáticos decidieron alabar su contorneada figura.

El video que tomó viralidad Embed - Evangelina Anderson Entrenando Con calza larga y una gorra, la modelo que sorprende con su participación en MasterChef Celebrity levantó la temperatura del día domingo y le dio la bienvenida al verano con su rutina de ejercicio.

"¿Todo eso se come el Ian Lucas?", "Un domingo... un domingo. Que aburrida tenés que estar", "Vi el video como 2728278 veces y recién ahora me doy cuenta que estaba entrenando", "Se debe levantar e ir al gimnasio todo el día. Aparte, 3 hijos...3!!!", fueron algunos de los comentarios publicados en las diversas redes sociales donde se compartió el video.

Todo sobre lo ocurrido con Evangelina el fin de semana image La expareja mantiene una buena relación. Créditos: Archivo MDZ Una foto con Martín Demichelis y un unfollow para Ian Lucas. La mediática no para de generar rumores y controversias respecto a su vida amorosa. Luego de levantar especulaciones sobre un posible regreso con el padre de sus tres hijos, la morocha decidió hablar.