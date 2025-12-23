Una chispa: cómo empezó el fuego en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

El lunes a la tarde los vecinos de calle Newbery de Godoy Cruz escucharon ruido, cuando salieron de sus casas se encontraron con fuegos artificiales y una columna de humo. El incendio había tomado el depósito de pirotecnia y parte de las casa aledañas. “Fue una chispa”, aseguran que el dueño de la vivienda repetía en estado de shock.

Según el testimonio de un vecino, el dueño del depósito de pirotecnia y fuegos artificiales -que está en silla de ruedas porque tuvo un accidente hace un tiempo atrás- estaba en el patio de su casa con unos amigos del barrio.

Los heridos por el fuego y el humo fueron atendidos en las ambulancias y algunos trasladados.

Aparentemente, decidieron prender un petardo para probar el estruendo que hacía y una chispa llegó hasta el depósito. Toda la mercadería se prendió fuego y explotó. Los vecinos llamaron al 911 y los primeros en llegar fueron los bomberos que rescataron a las víctimas por los techos porque las llamas no permitieron ingresar a la vivienda.

“Sacaban a todos por los techos. Estaban todos tiznados. Una mujer estaba irreconocible”, dijo una de las personas que fue testigo del rescate.

Además, el hombre habló con el dueño del local que estaba en estado de shock y repetía: “Perdí todo, perdí todo. Fue una chispa”.

Depósito ilegal de pirotecnia

Según la Municipalidad de Godoy Cruz, el local de venta y depósito de pirotecnia y fuegos artificiales no estaba habilitado y funcionaba en una casa particular.

“El local no tenía habilitaciòn como tal, era un depósito clandestino se labró un alta para seguir con el proceso administrativo. Se multa, se clausura y se decomisa la mercadería si corresponde”, dijo a Radio MDZ el director de Inspección General y Fiscalización, José Carlos Insegna Koltes.

“Es difícil el control cuando son casas particulares por eso estamos en contacto permanente con la Policía y otros departamentos. Aún no hemos decomisado pirotecnia”, agregó el funcionario municipal.