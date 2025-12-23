El sospechoso de intento de asesinato e incendio en la Cuarta Sección seguirá preso

En una audiencia desarrollada este martes en el Polo Judicial Penal , la Justicia le dictó la prisión preventiva a Roberto Manuel Baigorria Britos acusado por el intento de asesinato de Jessica Spitalieri ocurrido en la Cuarta Sección , que contó con el incendio intencional de una casa ocupada en dicha parte de la Ciudad de Mendoza.

La decisión de que este sujeto siga en la cárcel la tomó la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1, dando lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , quien está a cargo del caso que conmocionó a esta zona capitalina.

Por este hecho Roberto está imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, su hermana, Sandra Lorena también fue apuntada por el hecho, pero bajo la acusación de omisión de auxilio a la víctima y quedó libre al ser un delito menor.

Patrulleros policiales, camiones de bomberos y ambulancias coparon la Cuarta Sección durante la tarde del martes 11 de noviembre, cuando se desató un gran incendio en una de las casas tomadas de la zona . Aunque, en primera instancia, se planteó que las llamas surgieron de manera accidental, poco después la situación dio un drástico giro cuando surgió que fuego tenía como objetivo terminar con la vida de una mujer que paraba en este domicilio.

La víctima fue identificada como Jessica Vanina Spitalieri , de 36 años, quien fue golpeada y sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Además, el inmueble terminó con pérdidas totales.

PORTADA incendio Cuarta Sección

Los dos hermanos que también pernoctaban en la vivienda quedaron bajo la mira por el violento episodio. El principal apuntado fue Roberto Baigorria Britos, quien habría golpeado a la víctima e iniciado el fuego. También se subrayó la participación de su hermana, quien habría dejado a Spitalieri atrapada entre las llamas, surge de la investigación.

Múltiples antecedentes y reciente condena: el perfil del imputado

Roberto Baigorria Britos no es una persona que esté debutando en el hampa mendocino con este caso, sino que durante años ya fue apuntado en diferentes ocasiones por delitos varios que le valieron ya más de un paso por las cárceles de la provincia.

Es más, el último fallo en su contra tuvo lugar el 29 de abril de este año, en donde fue condenado durante un juicio abreviado a la pena de 9 meses de prisión en una causa que lideró el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Oscar Malla.

De acuerdo con los registros policiales, entre 2018 y 2025, tuvo 13 ingresos a penales provinciales y dependencias policiales de Ciudad, Maipú y Las Heras. En ese periodo fue condenado en cuatro ocasiones, incluyendo la última sentencia dictada este año.

Además, de las averiguaciones practicadas por MDZ en la zona donde se produjo el hecho por el que actualmente está detenido, surgió que Roberto Baigorria Britos estaría vinculado con el trabajo sexual en denominada "zona roja" de la Cuarta Sección. Incluso, testigos sostuvieron que se desempeñaba como proxeneta y regenteaba meretrices, las cuales solían pernoctar en la propiedad usurpada que fue incendiada el último martes. Una de ellas sería la vícitma del intento de asesinato, la que también llegó a ser señalada con expareja del detenido.

Así las cosas, la situación del principal sospechas de la investigación por el impactante caso que conmocionó la Cuarta Sección se complicó aún más mientras avanza el caso en el Ministerio Público Fiscal (MPF).