El perfil delictivo de los hermanos acusados por el intento de asesinato e incendio en la Cuarta Sección

Los hermanos Roberto Manuel y Sandra Lorena Baigorria Britos quedaron complicados por el intento de asesinato y el incendio de una casa usurpada, ocurrido el martes en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza . Fuentes policiales revelaron a MDZ que tienen un amplio historial delictivo y entre ambos registran más de 30 aprehensiones en el último tiempo.

En las últimas horas, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta definió la situación de los dos sospechosos: imputó a Roberto por homicidio simple en grado de tentativa y a su hermana por omisión de auxilio . A raíz de las respectivas acusaciones, el hombre pasó a la cárcel y la mujer quedó nuevamente en libertad .

Para Roberto Baigorria Britos no será la primera experiencia carcelaria, ya que había sido investigado en diferentes ocasiones por delitos contra la propiedad y las personas. Incluso, registró el último fallo en su contra el 29 de abril fue condenado durante un juicio abreviado a la pena de 9 meses de prisión en una causa que lideró el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Oscar Malla .

De acuerdo con los registros policiales, entre 2018 y 2025, tuvo 13 ingresos a penales provinciales y dependencias policiales de Ciudad , Maipú y Las Heras . En ese periodo fue condenado en cuatro ocasiones, incluyendo la última sentencia dictada este año.

Además, de las averiguaciones practicadas por MDZ en la zona donde se produjo el hecho por el que actualmente está detenido, surgió que Roberto Baigorria Britos estaría vinculado con el trabajo sexual en denominada "zona roja" de la Cuarta Sección . Incluso, testigos sostuvieron que se desempeñaba como proxeneta y regenteaba meretrices, las cuales solían pernoctar en la propiedad usurpada que fue incendiada el último martes.

Es más, los vecinos de la zona indicaron que la mujer agredida, identificada como Jessica Vanina Spitalieri (36), es su expareja y también solía ofrecer sus servicios sexuales en las calles de esa zona residencial. Aparentemente, algún conflicto que surgió por esa actividad podría haber desencadenado el ataque contra la víctima, indicaron las fuentes consultadas.

Otra vez en libertad

Policías que prestan servicios en esa zona de la Ciudad de Mendoza confesaron a este portal que están "cansados" de aprehender una y otra vez a los hermanos, pero que siempre terminan siendo liberados por disposición de la Justicia.

Esa situación se observa, principalmente, en el prontuario de Sandra Baigorria Britos, a quien le figuran 18 ingresos a seccionales de Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén, entre 2018 y 2025. En esos registros se destaca que el año pasado llegó a ser aprehendida en siete ocasiones por diferentes episodios.

comisaria 4 cuarta capital (4).JPG Sandra Baigorria Brito registra numerosos pasos por la Comisaría Cuarta de Ciudad. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Pese a eso, no tuvo pasos por penales de la provincia, más allá de que llegó a ser investigada en una causa por robo simple el año pasado y que ahora nuevamente sumó una imputación en su contra.

El incendio e intento de asesinato

El caso que reveló MDZ ocurrió pasadas las 16 en una vivienda ubicada en calle Salta al 2300, cerca de la esquina con Ayacucho. Los gritos y las llamas alertaron a vecinos y a los primeros policías que llegaron a la escena.

A raíz del fuerte incendio, bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Godoy Cruz arribaron hasta el lugar y trabajaron por más de una hora hasta controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento y escombramiento. Además, rescataron del interior de la propiedad a Spitalieri, quien fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con el 20 por ciento del cuerpo afectado por el fuego.

Así quedó la casa incendiada en la cuarta sección Las imágenes que tomó el equipo de MDZ en el interior de la vivienda usurpada que fue incendiada el martes en la Cuarta Sección. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La víctima relató que Roberto Baigorria Brito la golpeó con un caño y luego la encerró en una habitación, la cual prendió fuego de manera premeditada, con claras intenciones de acabar con la vida de la mujer. Todo eso ocurrió frente a la presencia de su hermana, quien no hizo nada para ayudar a Spitalieri.

Por ese motivo, los hermanos, oriundos de Buenos Aires, fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscal Díaz Peralta, quien el jueves definió las imputaciones contra los hermanos.