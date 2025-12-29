Secuestraron casi una tonelada de carne no apta para el consumo en Las Heras

Un operativo realizado en dos carnicerías de Las Heras terminó con el decomiso de 860 kilos de productos cárnicos que no reunían las condiciones sanitarias para el consumo humano. Entre la mercadería incautada se detectó carne equina comercializada de manera irregular , confirmada mediante análisis oficiales.

El procedimiento fue llevado adelante por Policía Rural Delegación Centro , tras conocerse el resultado de una muestra tomada con anterioridad en uno de los locales inspeccionados, que arrojó resultado positivo para carne de caballo.

Según se informó, la muestra fue analizada por el laboratorio de la Dirección Provincial de Ganadería , que confirmó que el producto correspondía a carne equina , cuya venta para consumo humano se encontraba fuera de los marcos legales habilitados.

A partir de ese resultado, se dispuso la inspección de ambos comercios, donde se constató además la presencia de productos sin condiciones sanitarias adecuadas , lo que derivó en el secuestro total de la mercadería.

Durante el operativo se decomisaron carnes, hamburguesas, pollos, viandas y otros alimentos elaborados , totalizando 860 kilos , los cuales quedaron fuera de circulación de manera inmediata.

La intervención fue realizada en conjunto con personal de Bromatología del municipio de Las Heras, que labró las actuaciones correspondientes por infracciones a la Ley Nacional N° 22.421 y a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.

Destino final de la mercadería

Tras el secuestro, los productos fueron trasladados a la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre la Ruta Nacional 40, en la zona de El Borbollón, donde se procedió a su desnaturalización final, quedando definitivamente inutilizados para cualquier tipo de consumo.

La causa quedó bajo análisis administrativo y judicial, mientras se avanza con las actuaciones para determinar responsabilidades por la comercialización de los alimentos en infracción.