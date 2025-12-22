La industria frigorífica cerró noviembre con una fuerte caída de la actividad y aumentos en la carne

La industria frigorífica vacuna atravesó en noviembre de 2025, con una marcada retracción de la faena y de la producción de carne , en un contexto signado por la escasez de hacienda y un sostenido aumento de los precios.

Según el último informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ), en noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que representó una caída de 7,1% respecto de octubre y un descenso interanual de 9,2%. Se trató de la novena baja en los últimos once meses y uno de los niveles de actividad más bajos para un mes de noviembre en las últimas décadas.

Este fenómeno se vincula con cambios estructurales en la composición del rodeo, asociados a la valorización de la vaca y a un proceso de rejuvenecimiento del stock iniciado tras la apertura del mercado chino. No obstante, remarcaron que el país aún no logró recuperar plenamente las existencias perdidas entre 2007 y 2009, agravadas posteriormente por los eventos climáticos adversos registrados entre 2021 y 2023.

La menor actividad impactó de lleno en la producción. En noviembre se produjeron 245.000 toneladas res con hueso de carne vacuna, un volumen 6,3% inferior al de octubre y 6,7% menor al de noviembre de 2024. La caída respondió casi exclusivamente a la reducción del número de animales faenados, ya que el peso promedio en gancho mostró una leve mejora mensual.

En el acumulado de enero a noviembre, la faena totalizó 12,44 millones de cabezas, con una baja interanual de 1,9%, que se sumó al retroceso registrado en 2024. La producción de carne vacuna en los primeros once meses del año alcanzó 2,88 millones de toneladas res con hueso, apenas 0,5% por debajo del mismo período del año anterior, gracias a un aumento del peso promedio de faena.

Exportaciones en baja, consumo y precios en alza

El desempeño del comercio exterior también mostró señales mixtas. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones de carne vacuna sumaron 779,6 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una caída cercana al 10% interanual. La contracción estuvo explicada principalmente por la menor demanda china durante el primer semestre del año, que no logró ser compensada por la normalización de los envíos en la segunda mitad.

En contrapartida, la menor disponibilidad para exportación derivó en un mayor volumen destinado al mercado interno. El consumo aparente de carne vacuna aumentó 3,4% interanual y alcanzó 2,101 millones de toneladas res con hueso. En términos per cápita, el consumo se ubicó en 48,3 kilos por habitante por año en los primeros once meses de 2025, superando en 2,3% el promedio del mismo período de 2024.

La escasez de hacienda, combinada con factores estacionales y una mayor demanda de determinadas categorías, impulsó una fuerte suba del precio del ganado en pie. En noviembre, el valor promedio en el mercado de Cañuelas aumentó 12,8% mensual y acumuló una suba de 78,1% interanual, alcanzando el nivel relativo más alto de los últimos quince años en términos reales.

Las mayores subas se observaron en los novillos, seguidos por novillitos y vaquillonas, mientras que vacas y toros también registraron incrementos significativos. En dólares, el precio del kilo vivo mostró una recuperación aún mayor, favorecida por la corrección a la baja del tipo de cambio tras las elecciones legislativas.

Este encarecimiento de la hacienda comenzó a trasladarse con mayor intensidad a los precios minoristas. En noviembre, el rubro carnes y derivados registró un aumento mensual de 6,6%, muy por encima del nivel general de inflación. En los últimos doce meses, los cortes vacunos mostraron incrementos promedio superiores al 70%, con el asado liderando las subas.

El informe de CICCRA deja en evidencia un escenario de alta tensión para la cadena de la carne vacuna. La combinación de menor faena, stock ajustado, caída de exportaciones y suba de precios plantea desafíos tanto para la industria frigorífica como para el consumo interno. En este contexto, desde el sector advierten que una recuperación sostenida de la producción requerirá políticas que incentiven la inversión, el aumento del peso de faena y una recomposición gradual del stock ganadero, en un proceso que demandará tiempo y previsibilidad.