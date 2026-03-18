Cierre de empresas: el país perdió 670 unidades productivas en diciembre y más de 10.000 en 2025

Desde que asumió Javier Milei se aceleró el cierre de empresas. En total la pérdida se ubicó en 22.600 hasta el mes de diciembre.

La economía argentina cerró 2025 con un preocupante registro. Según el último Monitor Mensual de Empresas de Fundar, en diciembre el cierre de empresas neto llegó a 670 unidades, lo que representó una caída del 0,1% respecto de noviembre y sumó 10.392 unidades menos en todo 2025, lo que equivale a una caída del 2,1%.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei acumula la baja de 22.608 empresas desde que llegó al poder en diciembre de 2023, lo que representa una reducción del 4,4% del total.

Se trata de la décimo quinta caída mensual consecutiva y acumula 22 meses seguidos de bajas interanuales, consolidando uno de los períodos más prolongados de contracción en la cantidad de unidades productivas, lo que evidencia que el proceso de reducción del tejido empresarial no encontró un punto de inflexión.

De acuerdo con el informe, se trata de la peor caída en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003, lo que ubica al actual proceso entre los más contractivos de las últimas dos décadas.

empresas Casi todos los sectores de la economía se vieron afectados. Entre los más golpeados figuran Transporte y almacenamiento con una caída de 0,8% (270 empresas); Inmobiliarios, con un 0,5% (142 empresas) e industria manufacturera, con un 0,3% (146 empresas)