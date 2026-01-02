Rescate aéreo en El Chaltén: evacuaron a un escalador herido en alta montaña

Un escalador sufrió un grave golpe en la cabeza a 2.200 metros y fue evacuado en helicóptero desde el cordón del Fitz Roy en El Chaltén hacia El Calafate.

El Chaltén: un escalador con traumatismo de cráneo fue rescatado en helicóptero.

Un operativo de alta complejidad se desplegó en la zona cordillerana cercana a El Chaltén para asistir a un escalador que se accidentó mientras realizaba una travesía en altura. El hombre presentaba un traumatismo craneal severo tras el incidente ocurrido en alta montaña.

La intervención se concretó a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, en el cordón del Fitz Roy, y demandó un rescate aéreo de precisión.

La aeronave utilizada pertenecía a la Sección de Aviación de Ejército 11, que logró completar la evacuación sin contratiempos

Escalador herido El procedimiento fue dispuesto por la Dirección de Incendios y Emergencias de Parques Nacionales luego del aviso por el siniestro registrado en la Aguja Poincenot. Dos pilotos y un mecánico participaron de la maniobra, clave para extraer al herido de un terreno de difícil acceso.