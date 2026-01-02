Rescate aéreo en El Chaltén: evacuaron a un escalador herido en alta montaña
Un escalador sufrió un grave golpe en la cabeza a 2.200 metros y fue evacuado en helicóptero desde el cordón del Fitz Roy en El Chaltén hacia El Calafate.
Un operativo de alta complejidad se desplegó en la zona cordillerana cercana a El Chaltén para asistir a un escalador que se accidentó mientras realizaba una travesía en altura. El hombre presentaba un traumatismo craneal severo tras el incidente ocurrido en alta montaña.
La intervención se concretó a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, en el cordón del Fitz Roy, y demandó un rescate aéreo de precisión.
La aeronave utilizada pertenecía a la Sección de Aviación de Ejército 11, que logró completar la evacuación sin contratiempos
Escalador herido
El procedimiento fue dispuesto por la Dirección de Incendios y Emergencias de Parques Nacionales luego del aviso por el siniestro registrado en la Aguja Poincenot. Dos pilotos y un mecánico participaron de la maniobra, clave para extraer al herido de un terreno de difícil acceso.
Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de El Calafate, donde quedó internada para su evaluación y tratamiento médico.