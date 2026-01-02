Confirman el primer caso de gripe A H3N2 en Mendoza

Las autoridades del Hospital Ramón Carrillo confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en Mendoza . Se trata de un caso importado ya que es un turista español de 74 años, explicó la directora del nosocomio, Beatriz Montenegro, donde está internado el paciente.

La gripe A H3N2 llegó a Mendoza antes de lo esperado porque la Asociación Argentina de Mendocina estimaba que los primeros casos se iban a confirmar en el invierno de 2026.

El hombre llegó a Mendoza para festejar Año Nuevo en la provincia y un par de días después de pisar suelo mendocino presentó los síntomas de la gripe. Como el cuadro comenzó a empeorar, los médicos decidieron internarlo y mandar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires, que confirmó el diagnóstico.

“Actualmente continúa internado en el servicio de cuidados intensivos. Es una persona que además de su edad tiene algunas enfermedades previas, cosa que hace que cualquier enfermedad viral o bacteriana pueda producir más complicaciones”, dijo la directora del Hospital Ramón Carrillo, Beatriz Montenegro, a Radio MDZ .

“Por ahora es el único caso aislado y aparentemente por el tiempo que ha pasado ya ha pasado el periodo de incubación o de contagio de los familiares”, agregó.

gente usando barbijos (1).JPG Se recomienda el uso de barbijo en ambientes cerrados. Archivo MDZ

Qué pasa con la familia del turista español

Según Beatriz Montenegro, se hizo un seguimiento de los familiares con los que el turista español estuvo en contacto. “Se sigue un protocolo. se hace la confirmación diagnóstica y se habla con la familia”, dijo.

“Se hace un trabajo muy cercano con la familia y, con aquellas personas del grupo familiar más cercano que presenten síntomas y que tengan o pertenezcan a una población vulnerable como menores de edad, mayores de edad, enfermedades previas, hay que estar atentos por si aparecen síntomas”, añadió.

Los síntomas

Las personas que contraen gripe A H3N2 presentan los síntomas típicos de una gripe:

fiebre alta

dolor articular

mialgias

dolor de cabeza

“Cualquier persona con síntomas respiratorios, enfermedades anteriores o mayores de edad deben consultar al médico”, dijo Montenegro.

DENGUE PERSONA CON FIEBRE ENFERMA (2).jpg Fiebre y dolor de cabeza son los síntomas más comunes de la gripe A H3N2. Freepik

Prevención

Además, la directora del Hospital Ramón Carrillo dio una serie de recomendaciones para prevenir los contagios.

“En primer lugar como medida preventiva está la vacunación. Segundo lugar, siempre evitar estar en lugares cerrados con mucha cantidad de gente”, dijo Montenegro.

“Si hay alguna persona enferma cercana a nosotros, como un compañero de trabajo, hay que usar barbijo. Siempre es importante mantener el lavado de manos y los ambientes ventilados”, cerró.