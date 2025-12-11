¿Vuelve el barbijo? Esperan que la súpergripe de Europa llegue en el invierno a Argentina
La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda vacunación, seguimiento epidemiológico y uso de barbijos en espacios cerrados en el invierno.
El brote de la influenza H3N2 en Europa y Estados Unidos encendió todas las alarmas en América Latina y Argentina, y trajo recuerdos de la pandemia de coronavirus. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria espera que la súpergripe llegue al país en el invierno.
Además, los neumonólogos dieron una serie de recomendaciones para prevenir un posible brote de gripe en Argentina y proteger a los grupos de riesgo.
Te Podría Interesar
Qué es la supergripe H3N2
La influenza H3N2 es uno de los subtipos más importantes. El virus H3N2 representa una cepa significativa de influenza estacional que surgió a través de un cambio genético notable a partir del H2N2.
La denominación H3N2 proviene de proteínas específicas presentes en la envoltura viral: H3 se refiere a la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 a la proteína neuraminidasa tipo 2. Varias características notables definen el H3N2:
- Posee un genoma de ARN segmentado de sentido negativo que permite la variación genética.
- El virus se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias entre individuos
“El virus de la influenza tipo A, subtipo H3N2, es conocido por su capacidad de rápida evolución genética. El nuevo subclado identificado en el Hemisferio Norte presenta mutaciones en regiones clave de la proteína hemaglutinina, lo que podría incrementar su capacidad de transmisión y evasión del sistema inmunológico. La aparición de estas variaciones genéticas podría influir en la eficacia de las vacunas actualmente disponibles y aumentar el riesgo de brotes más severos”, explicaron los neumonólogos argentinos.
Los síntomas de la súpergripe
La súpergripe H3N2 presenta síntomas similares al resto de las gripes con algunas variantes:
- Fiebre alta (generalmente superior a 38 °C)
- Tos seca persistente que dura hasta dos o tres semanas
- Dolor de garganta con molestias asociadas
- Dolores corporales y musculares
- Fatiga severa y debilidad
- Dolores de cabeza
- Congestión nasal y mucosidad
- Escalofríos y sudoración
- Cuándo llegará a Argentina la influenza H3N2
Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria indicaron que la súpergripe podría llegar en el invierno a Argentina. “Recientemente, se ha detectado la aparición de una nueva variante del virus de influenza H3N2 en el Hemisferio Norte, situación que genera preocupación por sus posibles repercusiones en el Hemisferio Sur, durante la próxima temporada invernal”, explicó.
“La dinámica global de la influenza implica que las variantes predominantes en el Hemisferio Norte pueden llegar al Hemisferio Sur en la siguiente temporada, debido a los viajes internacionales y la circulación mundial de personas. Por ello, existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado de H3N2 se introduzca en países del Hemisferio Sur, como Argentina, durante el próximo invierno”, destacó.
Los desafíos
- Además, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria marcó los principales desafíos para que la población llegue fortalecida al invierno:
- Promoción de la vacunación temprana. Incentivar la vacunación, especialmente en adultos mayores, personas embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
- Revisión de la composición de la vacuna antigripal. Se recomienda adaptar la fórmula de la vacuna para incluir el nuevo subclado, a fin de mejorar la protección de la población.
- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Es fundamental monitorear la circulación viral y detectar tempranamente la presencia de la nueva variante.
- Preparación de los sistemas de salud: Ante la posibilidad de un aumento de casos y complicaciones, se sugiere reforzar la capacidad hospitalaria y las campañas de comunicación dirigidas a grupos de riesgo.
También brindó una serie de recomendaciones para mitigar el impacto la variante K de H3N2 en el Hemisferio Sur:
- Desarrollar campañas de concientización sobre la importancia de la vacunación temprana y las medidas preventivas (como el lavado de manos y el uso de barbijo en ambientes cerrados), tanto para este caso como para el resto de los patógenos respiratorios.
- Actualizar la composición de la vacuna antigripal en coordinación con organismos internacionales.
- Desarrollar protocolos de atención y manejo clínico para infecciones respiratorias graves por influenza.
- En personas que viajan al hemisferio norte, se recomienda completar la vacunación antigripal y mantener las medidas generales de prevención (lavado de manos, barbijo en sitios concurridos) y consulta temprana ante aparición de síntomas respiratorios.