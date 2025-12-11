¿Vuelve el barbijo? Esperan que la súpergripe de Europa llegue en el invierno a Argentina

El brote de la influenza H3N2 en Europa y Estados Unidos encendió todas las alarmas en América Latina y Argentina , y trajo recuerdos de la pandemia de coronavirus. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria espera que la súpergripe llegue al país en el invierno .

Además, los neumonólogos dieron una serie de recomendaciones para prevenir un posible brote de gripe en Argentina y proteger a los grupos de riesgo.

La influenza H3N2 es uno de los subtipos más importantes . El virus H3N2 representa una cepa significativa de influenza estacional que surgió a través de un cambio genético notable a partir del H2N2.

La denominación H3N2 proviene de proteínas específicas presentes en la envoltura viral: H3 se refiere a la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 a la proteína neuraminidasa tipo 2. Varias características notables definen el H3N2:

“El virus de la influenza tipo A, subtipo H3N2, es conocido por su capacidad de rápida evolución genética. El nuevo subclado identificado en el Hemisferio Norte presenta mutaciones en regiones clave de la proteína hemaglutinina, lo que podría incrementar su capacidad de transmisión y evasión del sistema inmunológico. La aparición de estas variaciones genéticas podría influir en la eficacia de las vacunas actualmente disponibles y aumentar el riesgo de brotes más severos”, explicaron los neumonólogos argentinos.

Se detectó un aumento progresivo de casos de Influenza A, en particular el subtipo H3N2 en Argentina Foto: ElPeriódico. Uno de los síntomas de la supergripe es tos persistente durante dos o tres semanas. Archivo MDZ

Los síntomas de la súpergripe

La súpergripe H3N2 presenta síntomas similares al resto de las gripes con algunas variantes:

Fiebre alta (generalmente superior a 38 °C)

Tos seca persistente que dura hasta dos o tres semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolores de cabeza

Congestión nasal y mucosidad

Escalofríos y sudoración

Cuándo llegará a Argentina la influenza H3N2

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria indicaron que la súpergripe podría llegar en el invierno a Argentina. “Recientemente, se ha detectado la aparición de una nueva variante del virus de influenza H3N2 en el Hemisferio Norte, situación que genera preocupación por sus posibles repercusiones en el Hemisferio Sur, durante la próxima temporada invernal”, explicó.

“La dinámica global de la influenza implica que las variantes predominantes en el Hemisferio Norte pueden llegar al Hemisferio Sur en la siguiente temporada, debido a los viajes internacionales y la circulación mundial de personas. Por ello, existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado de H3N2 se introduzca en países del Hemisferio Sur, como Argentina, durante el próximo invierno”, destacó.

Los desafíos

Además, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria marcó los principales desafíos para que la población llegue fortalecida al invierno:

Promoción de la vacunación temprana. Incentivar la vacunación, especialmente en adultos mayores, personas embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Revisión de la composición de la vacuna antigripal. Se recomienda adaptar la fórmula de la vacuna para incluir el nuevo subclado, a fin de mejorar la protección de la población.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Es fundamental monitorear la circulación viral y detectar tempranamente la presencia de la nueva variante.

Preparación de los sistemas de salud: Ante la posibilidad de un aumento de casos y complicaciones, se sugiere reforzar la capacidad hospitalaria y las campañas de comunicación dirigidas a grupos de riesgo.

También brindó una serie de recomendaciones para mitigar el impacto la variante K de H3N2 en el Hemisferio Sur: