WhatsApp prepara una nueva función para liberar espacio más rápido en tu celular
WhatsApp sigue innovando con funciones y herramientas clave para sus usuarios. Los detalles de la novedad.
WhatsApp está trabajando en una nueva función de limpieza de archivos que permitirá a los usuarios administrar mejor el espacio de almacenamiento en sus teléfonos, con un sistema más preciso y seguro que el actual. De qué se trata la nueva medida de la aplicación.
La herramienta, que se encuentra en etapa de prueba en versiones beta tanto para Android como para iOS, ofrecerá una interfaz renovada que organiza los archivos por tipo, facilitando la selección manual de qué contenidos eliminar antes de confirmar la acción.
Qué implica esa función en WhatsApp
Con esta mejora, será posible gestionar por separado fotos, videos, audios, documentos y stickers dentro de cada chat. De esta manera, los usuarios podrán borrar únicamente los archivos más pesados o menos importantes, sin necesidad de eliminar conversaciones completas.
Otra de las novedades es la opción de conservar los mensajes y archivos destacados, permitiendo realizar una limpieza profunda sin perder contenido considerado relevante. También habrá una alternativa para eliminar todo el material multimedia, manteniendo solo los elementos marcados como favoritos.
La función estará integrada en un apartado específico de la aplicación dedicado a la eliminación de archivos multimedia, desde donde se podrá elegir una o varias categorías para liberar espacio de forma más ordenada y controlada.
Esta actualización responde a un problema frecuente entre los usuarios: la acumulación de fotos, videos y audios que, con el uso diario de la app, terminan ocupando una gran parte de la memoria del dispositivo, especialmente en teléfonos con menor capacidad de almacenamiento.
Por el momento, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento oficial, pero se espera que la nueva herramienta llegue mediante una actualización regular de WhatsApp, sin requerir configuraciones adicionales. Con este cambio, la aplicación busca mejorar la experiencia de uso y brindar mayor control sobre los archivos almacenados en los celulares.