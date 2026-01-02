WhatsApp prepara una nueva función para liberar espacio más rápido en tu celular

WhatsApp sigue innovando con funciones y herramientas clave para sus usuarios. Los detalles de la novedad.

WhatsApp está trabajando en una nueva función de limpieza de archivos que permitirá a los usuarios administrar mejor el espacio de almacenamiento en sus teléfonos, con un sistema más preciso y seguro que el actual. De qué se trata la nueva medida de la aplicación.

La herramienta, que se encuentra en etapa de prueba en versiones beta tanto para Android como para iOS, ofrecerá una interfaz renovada que organiza los archivos por tipo, facilitando la selección manual de qué contenidos eliminar antes de confirmar la acción.

Qué implica esa función en WhatsApp Con esta mejora, será posible gestionar por separado fotos, videos, audios, documentos y stickers dentro de cada chat. De esta manera, los usuarios podrán borrar únicamente los archivos más pesados o menos importantes, sin necesidad de eliminar conversaciones completas.

Otra de las novedades es la opción de conservar los mensajes y archivos destacados, permitiendo realizar una limpieza profunda sin perder contenido considerado relevante. También habrá una alternativa para eliminar todo el material multimedia, manteniendo solo los elementos marcados como favoritos.

Mensajes WhatsApp - Portada La nueva función de WhatsApp shutterstock.com La función estará integrada en un apartado específico de la aplicación dedicado a la eliminación de archivos multimedia, desde donde se podrá elegir una o varias categorías para liberar espacio de forma más ordenada y controlada.