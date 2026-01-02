Moratoria 2026 en Las Heras: descuentos para ponerse al día con las tasas municipales

El Municipio puso en marcha la Moratoria 2026 con descuentos sobre intereses y beneficios para quienes adhieran al débito automático.

La iniciativa permite regularizar deudas de tasas a inmuebles y apunta a sostener y mejorar los servicios municipales en los barrios.

La Municipalidad de Las Heras lanzó la Moratoria 2026, un programa destinado a facilitar la regularización de deudas de tasas municipales y acompañar a las familias en el inicio del año. La iniciativa ofrece un esquema simple de pago y contempla importantes beneficios para quienes decidan ponerse al día.

El plan alcanza a todas las deudas impagas de tasas a inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2025 y propone dos instancias de adhesión con descuentos sobre los intereses, pensadas para brindar mayor accesibilidad a los contribuyentes.

Quienes regularicen su situación hasta el 31 de enero de 2026 acceden a un 40% de descuento sobre los intereses, mientras que aquellos que lo hagan hasta el 28 de febrero de 2026 obtienen un 30% de descuento. Además, los vecinos que adhieran al débito automático reciben la bonificación de una cuota correspondiente al ejercicio 2026.

moratoria las heras Las Heras activa la Moratoria 2026 con beneficios para vecinos y más obras en los barrios. Prensa de Las Heras Cómo acceder a la Moratoria 2026 Para facilitar el acceso, el Municipio dispone de opciones de pago claras y accesibles. Los vecinos pueden consultar la información detallada en la web oficial y realizar gestiones de manera presencial en la Dirección de Rentas, ubicada en la intersección de Sarmiento y Rivadavia.