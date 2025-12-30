Las Heras habilitó el cultivo de cannabis: usos permitidos y alcances de la medida

El Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial controlará los procesos de producción distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, científicos e industriales.

La Municipalidad de Las Heras oficializó la habilitación de viveros y zonas de cultivo de cannabis con fines medicinales, científicos e industriales. El municipio promulgó la normativa este martes a través de la Ordenanza Municipal Nº 60/25, publicada en el Boletín Oficial.

La medida que autoriza el cultivo de cannabis con fines medicinales, científicos e industriales se enmarca dentro de la Ley Nacional 27.350 y la Ley Provincial 9.617.

Además de facilitar el acceso a terapias medicinales seguras, la normativa tiene como fin la generación de empleo, ya que los viveros requerirán mano de obra especializada y técnica; la investigación científica con convenios para el estudios de las propiedades de la planta; el desarrollo económico con el cannabis como alternativa agrícola de gran valor.

Alcances y controles al cultivo de cannabis En abril de 2025, se aprobó la creación del Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Organismo competente para autorizar, fiscalizar, controlar procesos de producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor y/o industriales en el ámbito de la provincia de Mendoza, en conjunto con los municipios.

Según la ordenanza, también se creará el Registro Municipal de Viveros y Zonas de Cultivo de Cannabis, que funcionará en conjunto con el registro provincial para mantener actualizada la información de los proyectos autorizados por el departamento, garantizando transparencia y control sanitario.