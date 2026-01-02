Para el verano: supermercados lanzaron descuentos en ventiladores a precios muy bajos

En plena temporada de altas temperaturas y en el inicio del verano , distintas cadenas de supermercados pusieron en marcha liquidaciones de ventiladores , con valores que arrancan en $35.000 y descuentos que llegan hasta el 56%, además de opciones de financiación en cuotas sin interés según el comercio y el medio de pago.

Entre los supermercados que participan de estas promociones se destacan Carrefour, Jumbo y ChangoMás , donde se pueden encontrar modelos de mesa, de pie, de techo e incluso ventiladores industriales, con rebajas aplicadas sobre los precios habituales.

En Carrefour, uno de los productos más económicos es un ventilador turbo de 12 pulgadas, que se consigue desde $35.000. También aparecen ventiladores de pie de 18 pulgadas con descuentos importantes y alternativas de pago en cuotas.

El mayor recorte de precio se observa en un ventilador industrial de 26 pulgadas, que presenta una rebaja cercana al 56% respecto de su valor original.

Por su parte, Jumbo ofrece una selección de ventiladores de pie y de techo con descuentos que oscilan entre el 10% y el 30%, junto con planes de financiación para compras con tarjeta.

En ChangoMás, si bien las rebajas son más moderadas, también hay promociones vigentes y posibilidad de pagar en cuotas fijas.

Estas liquidaciones buscan captar a los consumidores que buscan aliviar el impacto del calor sin realizar un gasto elevado, combinando precios más bajos, variedad de modelos y facilidades de pago.

Las promociones están sujetas a stock disponible y pueden variar según la sucursal o la tienda online de cada cadena. Lo ideal en este tipo de promociones es consultar vía web o también acercarse de forma presencial para interiorizarse del descuento con un empleado de la sucursal.