Para el verano: supermercados lanzaron descuentos en ventiladores a precios muy bajos
Supermercados comienzan a liquidar ventiladores ideales para el verano con descuentos muy fuertes. Cómo acceder.
En plena temporada de altas temperaturas y en el inicio del verano, distintas cadenas de supermercados pusieron en marcha liquidaciones de ventiladores, con valores que arrancan en $35.000 y descuentos que llegan hasta el 56%, además de opciones de financiación en cuotas sin interés según el comercio y el medio de pago.
Entre los supermercados que participan de estas promociones se destacan Carrefour, Jumbo y ChangoMás, donde se pueden encontrar modelos de mesa, de pie, de techo e incluso ventiladores industriales, con rebajas aplicadas sobre los precios habituales.
Ofertas más destacadas para el verano
En Carrefour, uno de los productos más económicos es un ventilador turbo de 12 pulgadas, que se consigue desde $35.000. También aparecen ventiladores de pie de 18 pulgadas con descuentos importantes y alternativas de pago en cuotas.
El mayor recorte de precio se observa en un ventilador industrial de 26 pulgadas, que presenta una rebaja cercana al 56% respecto de su valor original.
Por su parte, Jumbo ofrece una selección de ventiladores de pie y de techo con descuentos que oscilan entre el 10% y el 30%, junto con planes de financiación para compras con tarjeta.
En ChangoMás, si bien las rebajas son más moderadas, también hay promociones vigentes y posibilidad de pagar en cuotas fijas.
Estas liquidaciones buscan captar a los consumidores que buscan aliviar el impacto del calor sin realizar un gasto elevado, combinando precios más bajos, variedad de modelos y facilidades de pago.
Las promociones están sujetas a stock disponible y pueden variar según la sucursal o la tienda online de cada cadena. Lo ideal en este tipo de promociones es consultar vía web o también acercarse de forma presencial para interiorizarse del descuento con un empleado de la sucursal.