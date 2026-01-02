Reyes Magos 2026: el itinerario completo en Godoy Cruz y la noche más esperada

La llegada de los Reyes Magos vuelve a ser uno de los acontecimientos más esperados del verano en Godoy Cruz . Desde hace 49 años, la magia, la ilusión y el encuentro familiar tienen su cita obligada cada 5 de enero, cuando Melchor, Gaspar y Baltazar protagonizan la tradicional cabalgata en el ex Autódromo Los Barrancos.

Sin embargo, la celebración no se limita a una sola noche. En los días previos, los Reyes recorren distintos puntos del departamento para encontrarse con los más chicos, recibir sus cartas y compartir momentos únicos con las familias mendocinas .

Este año, el evento central tendrá lugar el domingo 5 de enero, a partir de las 22, en el predio ubicado en Marciano Cantero y Oberá. Allí, la cartelera de espectáculos 2026 del departamento se inaugura con una propuesta multitudinaria, con entrada libre y gratuita, pensada para todas las edades.

La historia que enmarca la cabalgata lleva por título “Esperando su llegada” y propone un recorrido emotivo por la noche más mágica del año, cuando la ilusión se enciende en familia y los sueños cobran protagonismo.

Con guion y dirección general del profesor Fabián Quiroga, la puesta en escena invita a un viaje en el tiempo que refleja cómo se escribían —y cómo se escribirán— las cartas a los Reyes . Pasado, presente y futuro se entrelazan a través de un gran elenco de actores, actrices y bailarines de academias y ballets locales.

reyes godoy cuz Los Reyes Magos festejan en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

La propuesta combina polkas, ritmos urbanos y sonidos épicos, con escenas cargadas de color, humor y emoción. De este modo, el piedemonte de Godoy Cruz se transforma en el escenario de una producción teatral y musical que rinde homenaje al legado de Filiberto Simionato, creador de la Cabalgata de los Reyes Magos junto a un grupo de vecinos hace más de cuatro décadas.

El recorrido de los Reyes por Godoy Cruz

Antes del gran evento, Melchor, Gaspar y Baltazar realizarán un tour muy especial por el departamento. Desde el 26 de diciembre y hasta el mediodía del 5 de enero, visitarán distintas cadenas de supermercados, donde recibirán cartas, se sacarán fotos y compartirán encuentros con los más pequeños.

El itinerario confirmado es el siguiente:

Sábado 3 de enero , de 12 a 13.30: Vea (Chuquisaca y América).

, de 12 a 13.30: Vea (Chuquisaca y América). Domingo 4 de enero , de 12 a 13.30: Átomo (Paso de los Andes 1634).

, de 12 a 13.30: Átomo (Paso de los Andes 1634). Lunes 5 de enero, de 12 a 13.30: Vea (Sarmiento y Primitivo de la Reta).

En cuanto a la noche de la cabalgata, se implementará un sistema de estacionamiento medido especial en las inmediaciones del predio. En la Autovía Marciano Cantero, entre Orán y Ascasubi, los vehículos podrán estacionar con vigilancia de personal identificado y supervisión de inspectores. La tarifa será de 1.500 pesos por el tiempo que dure la actividad, para mayor seguridad y organización del evento.