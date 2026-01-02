WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir de enero

El inicio de 2026 marcará el fin de una era para los usuarios de teléfonos antiguos. WhatsApp no podrá ser ejecutado en algunos dispositivos.

A partir del próximo 1 de enero, WhatsApp ejecutará una actualización masiva en sus criterios de compatibilidad que dejará inoperativa la aplicación en una larga lista de dispositivos en distintas partes del mundo. Esta medida, que forma parte de la revisión periódica de seguridad de Meta, busca depurar el ecosistema de la aplicación eliminando el soporte para sistemas operativos que ya no reciben parches de seguridad oficiales, volviéndolos vulnerables a ataques y limitando las nuevas funciones de la plataforma.

Los nuevos requisitos mínimos para usar WhatsApp La clave para seguir conectado reside en la versión del sistema operativo. A partir del primer día de 2026, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta solo será compatible con:

Android: Versión 5.0 o posterior.

iOS (iPhone): Versión 15.1 en adelante. Dispositivos afectados iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Xperia Z2

Xperia Z3

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2 Recomendaciones para los usuarios afectados Para los usuarios que dependen de estos dispositivos como terminal principal, el cambio supone un desafío logístico inmediato. Los expertos recomiendan: