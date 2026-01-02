WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir de enero
El inicio de 2026 marcará el fin de una era para los usuarios de teléfonos antiguos. WhatsApp no podrá ser ejecutado en algunos dispositivos.
A partir del próximo 1 de enero, WhatsApp ejecutará una actualización masiva en sus criterios de compatibilidad que dejará inoperativa la aplicación en una larga lista de dispositivos en distintas partes del mundo. Esta medida, que forma parte de la revisión periódica de seguridad de Meta, busca depurar el ecosistema de la aplicación eliminando el soporte para sistemas operativos que ya no reciben parches de seguridad oficiales, volviéndolos vulnerables a ataques y limitando las nuevas funciones de la plataforma.
Los nuevos requisitos mínimos para usar WhatsApp
La clave para seguir conectado reside en la versión del sistema operativo. A partir del primer día de 2026, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta solo será compatible con:
Dispositivos afectados
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
- Xperia Z2
- Xperia Z3
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
Recomendaciones para los usuarios afectados
Para los usuarios que dependen de estos dispositivos como terminal principal, el cambio supone un desafío logístico inmediato. Los expertos recomiendan:
Comprobar la versión de software: Acceder al menú de configuración para verificar si el móvil permite una última actualización a las versiones requeridas.
Preparar la transición: Si el hardware no permite actualizar el sistema, es imperativo realizar una copia de seguridad en la nube antes de la medianoche del 31 de diciembre para no perder el historial de chats.
Renovación de terminal: Ante la falta de parches de seguridad, el uso de aplicaciones críticas en sistemas obsoletos representa un riesgo alto para la privacidad del usuario.
Este movimiento de WhatsApp reafirma la tendencia de la industria hacia ciclos de vida de producto más cortos, donde la seguridad digital se prioriza sobre la longevidad del hardware.