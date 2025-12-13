WhatsApp suma un buzón de voz para las llamadas perdidas

WhatsApp simplifica la comunicación navideña permitiendo grabar audios o videos con un solo toque tras una llamada no respondida.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha introducido una funcionalidad que promete cambiar la forma en que los usuarios manejan las llamadas perdidas. Inspirándose en la utilidad del clásico buzón de voz, la aplicación propiedad de Meta ahora facilita grabar y enviar una nota de voz o un mensaje de video.

En un comunicado, y coincidiendo con la temporada de fiestas navideñas, WhatsApp destacó la dificultad de contactar inmediatamente a seres queridos. Para paliar esta situación, ha implementado esta opción similar al buzón de voz tradicional.

Comunicación Instantánea Mejorada Con la nueva función de mensajes de llamadas perdidas, si un contacto no atiende, los usuarios verán una opción en la pantalla que les permitirá grabar un audio o un video "con un solo toque". Esto permite que quien no haya podido contestar pueda ver o escuchar el mensaje más tarde, haciendo que, según la compañía, los correos de voz "queden en el pasado".

Esta opción aparece directamente en la pantalla de forma más sencilla tras la llamada no contestada, debajo del mensaje de llamada perdida en la conversación, eliminando la necesidad de ir al chat para grabar el contenido manualmente.