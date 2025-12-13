WhatsApp suma un buzón de voz para las llamadas perdidas
WhatsApp simplifica la comunicación navideña permitiendo grabar audios o videos con un solo toque tras una llamada no respondida.
La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha introducido una funcionalidad que promete cambiar la forma en que los usuarios manejan las llamadas perdidas. Inspirándose en la utilidad del clásico buzón de voz, la aplicación propiedad de Meta ahora facilita grabar y enviar una nota de voz o un mensaje de video.
En un comunicado, y coincidiendo con la temporada de fiestas navideñas, WhatsApp destacó la dificultad de contactar inmediatamente a seres queridos. Para paliar esta situación, ha implementado esta opción similar al buzón de voz tradicional.
Comunicación Instantánea Mejorada
Con la nueva función de mensajes de llamadas perdidas, si un contacto no atiende, los usuarios verán una opción en la pantalla que les permitirá grabar un audio o un video "con un solo toque". Esto permite que quien no haya podido contestar pueda ver o escuchar el mensaje más tarde, haciendo que, según la compañía, los correos de voz “queden en el pasado”.
Esta opción aparece directamente en la pantalla de forma más sencilla tras la llamada no contestada, debajo del mensaje de llamada perdida en la conversación, eliminando la necesidad de ir al chat para grabar el contenido manualmente.
Más Novedades en WhatsApp
Junto a esta destacada funcionalidad, WhatsApp también ha desplegado otras mejoras clave:
Reacciones en Chats de Audio: En los grupos, ahora se pueden compartir pequeñas reacciones sin interrumpir la conversación.
Foco en el Orador: Durante las llamadas grupales, la persona que está hablando se mostrará destacada en pantalla para facilitar el seguimiento del diálogo.
Mejoras en Creación de Imágenes con IA: Se han incorporado nuevas capacidades de los modelos de generación de imágenes de Midjourney y Flux en Meta AI dentro de WhatsApp, incluyendo la opción de animar cualquier foto convirtiéndola en un video breve.
Rediseño de Archivos Multimedia en Escritorio: En las versiones de Mac, Windows y Web, la pestaña de archivos multimedia se ha rediseñado para organizar y buscar documentos, enlaces y multimedia en un solo lugar.
Nuevos Stickers para Estados: Se han agregado más formas de expresarse en los estados, incluyendo la opción de añadir letras de canciones, preguntas que otros pueden responder y stickers interactivos.
Preguntas en Canales: Finalmente, se ha mejorado la interacción en los canales con la introducción de preguntas, permitiendo que los administradores reciban respuestas en tiempo real de los usuarios.