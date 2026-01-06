Donald Trump defendió la captura de Nicolás Maduro: "Tiene una cámara de torturas"

Durante el retiro anual del Partido Republicano, Donald Trump dio un discurso en el que no solo habló de Nicolás Maduro sino también adelantó que aumentará la producción de armas.

Este martes, Donald Trump dio un discurso desde Washington tras la detención de Nicolás Maduro, quien sigue preso en Nueva York por cuarto día. El presidente de los Estados Unidos detalló cómo fue el operativo y justificó su accionar con una grave acusación contra el dictador de Venezuela.

En cuanto a la captura del líder venezolano, recordó: "Fue muy complejo, 152 aeronaves, muchos soldados sobre el terreno. Nadie murió. Del otro lado sí, desafortunadamente. Sobre todo cubanos. Sabían que íbamos para allá. Ha sido brillante, un éxito militar increíble. Se fue la luz casi de todo el país. Ahí vieron que había un problema".

Por otro lado, Trump indicó que "Nicolás Maduro tiene una cámara de torturas", y ratificó que "ha torturado a gente".