Según la IA, así fueron las reacciones de Nicolás Maduro durante su primera audiencia en Nueva York

La primera comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue recreada en imágenes hiperrealistas por IA.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no permite el ingreso de cámaras de televisión ni fotógrafos, pero gracias a la Inteligencia Artificial, el mundo pudo observar en alta definición la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia estadounidense.

A partir de los tradicionales bocetos judiciales, la IA generó imágenes con realismo fotográfico que muestran a Maduro vistiendo un uniforme azul de recluso, demacrado y con su característico bigote, mientras escucha los cargos en su contra a través de auriculares para traducción simultánea. Las recreaciones digitales revelan un marcado contraste con la figura de “hombre fuerte” que ha proyectado durante años.

Estas son las escenas que interpretó la Inteligencia Artificial Nicolás Maduro ChatGPT Nicolás Maduro ChatGPT Qué ocurrió en la primera audiencia Durante la audiencia, el juez Alvin K. Hellerstein pidió a Maduro que se identificara. El presidente venezolano se presentó como “presidente de la República de Venezuela” y denunció estar “secuestrado”. Tras reiterar su nombre completo, Nicolás Maduro Moros, se declaró inocente de todos los cargos, asegurando ser un “hombre decente” y señalando que revisaba por primera vez el escrito de acusación.

El juez ofreció leer el documento, pero Maduro prefirió revisarlo personalmente a través de un intérprete. Posteriormente, Cilia Flores también se presentó ante la corte, declarando en español su identidad como “primera dama de la República de Venezuela” y afirmando su completa inocencia.