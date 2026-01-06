Cómo sigue la causa contra Nicolás Maduro en Estados Unidos y qué puede pasar en marzo

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ingresó en una etapa de pausa procesal luego de la primera audiencia celebrada en Nueva York , en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores , se declararon inocentes de todos los cargos. Tras esa comparecencia inicial, la causa quedó suspendida hasta marzo, cuando se retomará el trámite judicial.

Durante una audiencia que se extendió por aproximadamente media hora, Maduro negó los delitos que se le atribuyen y defendió su condición política, al tiempo que rechazó las imputaciones vinculadas al narcotráfico y al tráfico de armas. La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack , no solicitó en esta etapa la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en una instancia posterior del proceso.

La próxima audiencia fue programada para el 17 de marzo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Luego de la instancia de este lunes, ambos imputados fueron formalmente notificados de las acusaciones y trasladados nuevamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , una prisión federal de alta seguridad que aloja a acusados en procesos penales de gran complejidad.

La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado

El expediente judicial volverá a activarse en marzo bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein , quien ya anticipó durante la audiencia que el tribunal ofrecerá más adelante el espacio adecuado para que el acusado exponga su versión completa de los hechos. El magistrado interrumpió a Maduro cuando intentó referirse a su captura en Caracas, marcando los límites procesales de la instancia preliminar.

Maduro fue detenido junto a Flores en la madrugada del sábado, en el marco de un operativo que incluyó acciones militares en territorio venezolano. En Estados Unidos enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y para la importación de cocaína, delitos que contemplan penas mínimas obligatorias de hasta 20 años y la posibilidad de prisión perpetua.

A esto se suman acusaciones por posesión y conspiración para el uso de armas de guerra, con condenas que podrían agravarse si se comprueba la existencia de víctimas fatales. Flores también está imputada por presunta colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

De mantenerse la negativa a aceptar responsabilidad penal y en ausencia de un acuerdo con la fiscalía, el juicio podría extenderse hasta dos años. La defensa anticipó que intentará cuestionar la legalidad de la captura, alegando una violación al derecho internacional y la supuesta inmunidad de Maduro por su condición de jefe de Estado.

Sin embargo, especialistas en derecho penal internacional señalan que esos planteos difícilmente prosperen, y recuerdan precedentes como el del exdictador panameño Manuel Noriega, cuya estrategia fue rechazada por la justicia estadounidense. En este marco, Maduro será juzgado bajo las mismas reglas que cualquier acusado, incluido un eventual juicio por jurados integrado por ciudadanos de Nueva York.

Manuel Noriega en una foto en prisión.

Tensión en Venezuela tras la detención de Maduro

Durante la noche de este lunes, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir videos en los que se escucharon detonaciones y se observó el sobrevuelo de drones a baja altura sobre el perímetro del Palacio de Miraflores.

Las cercanías del palacio de Miraflores a los tiros

De acuerdo con protocolos habituales de seguridad, ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo de Miraflores se activa un esquema de defensa que incluye el refuerzo de la Guardia de Honor Presidencial y la utilización de sistemas de inhibición de señales para neutralizar posibles amenazas.

Tensión en Caracas

En el actual escenario de inestabilidad y denuncias de intervención extranjera, la presencia de este tipo de dispositivos eleva el nivel de alerta por eventuales acciones de espionaje o ataques selectivos.